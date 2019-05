Hämeen Sanomien kuntorastien 40-vuotisjuhlatapahtuma Aulangolla

Aulangon ulkoilumajalla juhlitaan helatorstaina 40 vuotta täyttävää Hämeen Sanomien ja alueen suunnistusseurojen kuntorasteja. Hämeenlinnan Tarmon järjestämillä juhlarasteilla tapahtuma-aikaa on pidennetty, joten maastoon pääsee poikkeuksellisesti kello 14–18.Juhlatapahtumassa on perheet huomioitu erityisesti....

