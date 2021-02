Hämeen Sanomien lähteet: Tässä on Jukureiden ensi kauden päävalmentaja

Entinen HPK:n puolustaja Tommi Hämäläinen on Hämeen Sanomien tietojen mukaan Jukureiden seuraava päävalmentaja.

Jukureiden seuraava päävalmentaja on ensi kaudesta alkaen Hämeen Sanomien tietojen mukaan 45-vuotias Tommi Hämäläinen. Jukurit kertoi tammikuussa nykyisen päävalmentajan Marko Kauppisen jättävän seuran.

Hämäläinen on viimeksi toiminut Ville Peltosen apuvalmentajana Sveitsin National Leaguen Lausannessa HC:ssa. Kaksikko sai kuitenkin helmikuussa 2020 potkut sveitsiläisseurasta. Hämeen Sanomat uutisoi jo marraskuussa Peltosen neuvottelevan helsinkiläisseuran kanssa ja olevan lähellä HIFK:n päävalmentajan paikkaa.

Hämäläinen on toiminut valmennustehtävissä Ruotsissa ja HIFK:n A-junioreiden apuvalmentajana.

Pelaajaurallaan Hämäläinen on edustanut HPK:ta Liigassa neljän eri kauden aikana. Hänellä on liigakokemusta myös HIFK:n paidasta. Hämäläinen on urallaan pelannut ulkomailla Ruotsissa, Itävallassa, Ranskassa ja Tanskassa. HäSa