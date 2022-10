Hämeenlinna Steelersin pelaajat hajaantuivat putoamisen jälkeen ympäri salibandy-Suomea – Pieti Alatalo nauttii nyt uudesta elämästään Espoossa

Pääsarjasalibandyn taso on samalla noussut, kun joukkuemäärältään kavennettu F-liiga sai pidettyä muun muassa Steelersin parhaimmiston sarjassaan.

Teräsmiehiä tosiaan on kaikkialla. Peräti viidessä F-liigan joukkueessa on Hämeenlinnan Steelersin viime kauden pelaajia. Yhteensä heitä on jakaantunut pääsarjajoukkueihin 11.

Hyökkääjä Pieti Alatalo esimerkiksi edustaa tätä nykyä espoolaista Westend Indiansia ja kohtaa perjantaina Classicin, jonka riveissä on viime kauden Steelersin joukkueen pelaajista Valtteri Molkka ja Juuso Woivalin.

– Itse tykkään pelata juuri niitä jengejä vastaan. Se tuo siihen sellaisen extralatauksen, Alatalo kertoo.

Viimeisempänä vastassa oli Joonas Viitasen, Pyry Kauppisen ja Aleksi Hiltusen FBC Turku.

– Juuri FBC:tä vastaan oli kiva pelata vanhoja tuttuja vastaan. Ja kun pääsi olemaan samaan aikaan kentällä Hiltusta vastaan.

Alatalo ja Hiltunen ovat olleet kaveruksia lapsesta saakka, mutta salibandy on nyt heitellyt heitä eri suuntiin.

Steelers putosi viime kauden päätteeksi divariin. Osa pelaajista katsoi siinä kohtaa automaattisesti muualle, mutta Alatalo, 21, piti Steelersiinkin jäämistä vielä varteenotettavana vaihtoehtona.

Useampikin pelaaja olisi todennäköisesti jäänyt Hämeenlinnaan, mikäli siirrot muualle eivät olisi käynnistäneet dominoefektiä.

Kyselyjä tuli Alatalon mukaan myös muun muassa Pohjanmaalta ja “entisestä paikallisvihollisesta” eli siis LASB:sta, mutta lopulta hän päätyi Espooseen.

– Koen, että Indians on paras vaihtoehto kehittyä pelaajana ja joukkueella on mahdollisuus pärjätä, hän toteaa.

– Olen kyllä hyvillä mielin. On ollut siistiä päästä vähän uuteen ympäristöön pelaamaan. Ja pääsee asumaan yksin, mistä olen nauttinut.

Kausi on alkanut sekä Alatalon että Indiansin osalta hyvin. Pisteitä hänellä on ensimmäisestä viidestä pelistä 1+3=4, mikä sivuuttaa jo hänen F-liigan piste-ennätystään. Ennen kaikkea tuntuu sarjassa kakkosena oleva Indians oikealta paikalta hänelle pelillisesti.

– Tykkään tuosta, että pidetään palloa. Pallo se on millä sitä peliä hallitaan. Ja yritetään olla rohkeita pallon kanssa.

Indiansin päävalmentaja Antti Vartiaiselle Alatalo on tuttu pelaaja jo useamman vuoden takaa, hänen nähtyään Indiansin B-junioreiden valmentajana paljon Alatalon silloisia Steelersin junioripelejä.

– Pietistä voisi sanoa, että on kyllä hyvin Indiansin näköinen pelaaja. Ominaisuudet ovat sellaiset, että oli turvallista ajatella, että pärjää meillä. Taidollisesti tosi hyvä pelaaja ja hyvä pelikäsitys, Vartiainen sanoo.

– Ja kun pelaamme pallonhallintaan ja suht paikattomaan hyökkäykseen perustuvaa pallollista peliä, niin Pieti sopii meille todella hyvin. Urheilijana hän on hyvässä iässä, että voi ottaa isojakin askelia. Uskon, että siirto on ollut hyvä Pietille ja hyvä meille.

Yhdenlaisena yksinkertaisena tavoitteena on Alatalolla ensinnäkin saada pelattua ehjä kausi. Viime kautta häiritsi varusmiespalvelus.

– On ollut rikkonaista, vaikka ei loukkaantumisia ole ollut. Ei ole päässyt keskittymään yhteen jengiin tai ei ole päässyt treenaamaan.

Yhteen joukkueeseen keskittymiselle hän viittaa kauteen 2020–21, jonka hän aloitti Sveitsin Baselissa, mutta palasi sitten koronatilanteen takia silloin jo marraskuussa Hämeenlinnaan.

– Se oli siisti kokemus, vaikka jäikin vähän lyhyeksi. Ulkomaille varmaan jossain vaiheessa haluaa vielä mennä pelaamaan.