Hämeenlinnan jalkapallon pioneeria Pertti Jokista, 90, juhlittiin – muistajien joukossa Suomen tasavallan presidentti ja Palloliiton puheenjohtaja

90 vuotta maaliskuussa täyttäneen Pertti Jokisen pyöreitä vuosia oli tarkoitus juhlistaa jo maaliskuussa, mutta koronaviruksen puututtua peliin juhlat siirtyivät tälle syksylle. Jokinen täytti 90 vuotta maaliskuun 12. päivä, eli samana päivänä jolloin hallitus päätti toimista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Reilut puoli vuotta myöhemmin yllätysjuhlat saatiin järjestettyä kerhoravintola Seiskassa. Koronariskin vuoksi juhlat pidettiin suljettuna. Paikalle kutsuttiin ne yhteisöt, jotka olivat olleet läheisesti mukana suuren jalkapallotekijän elämän polulla.

Juhlissa kuultiinkin paikallaolijoiden toinen toistaan kunnioittavampia puheenvuoroja juhlakalu Jokisen merkityksestä alueen jalkapallolle.

Jokisen merkitystä alueen jalkapallolle kuvastaa ehkä parhaiten se, että Jokinen vastaanotti tervehdyksiä mm. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahdelta ja Tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä.

– Eivät juhlat toteutuneet aivan kuten suunniteltiin, mutta noin 30 ihmistä oli paikan päällä. Sen isompaa porukkaa ei kerätty, mutta juhlat tuli juhlittua, Jokinen totesi.

– Hienoa tekstiä riitti koko tapahtuman ajan ja juhlahumua riitti. Kaikenlaista hommaa on jalkapallon parissa matkan varrelle riittänyt ja oli hienoa, että sitä muistettiin.

Jokisen jalkapallointohimo alueella on ollut merkittävä. Hän on toiminut HPK:n, Pallo-Kärppien, FC Hämeenlinnan ja HJS:n synnyn alussa suurena vaikuttajana, mentorina ja taustavaikuttajana.

Jokinen itse tuli jalkapalloharrastuksen pariin jo vuonna 1943 ja hän on kantanut harteillaan paikallista jalkapalloa nuorten parissa yli vaikeiden aikojen. Palloilumies on ollut mukana myös jääpallossa ja jalkapallossa ja hänellä on SM-hopea vuodelta 1952 HPK:ssa.

Hän käy edelleen katsomassa kaikki jalkapallotapahtumat Hämeenlinnassa, oli kyse sitten naisista, miehistä tai nuorista. Naisfutisseura Härmän juhlatilaisuuksissa Jokinen on ollut aina itseoikeutettu kunniakutsuvieras.

HJS on kunnioittanut Jokisen työtä sallimalla Jokista saapumaan kutsuvieraana kaikkiin otteluihinsa autolla kaikkiin otteluihinsa Kaurialan pääkatsomon taakse. HJS-akatemia onkin perustanut Pertti Jokinen -rahaston tukemaan vähävaraisia nuoria harrastuksissaan.

Jokisen elämäntyön arvoa kuvastaa myös se, että hän sai Palloliiton korkeimman ansiomerkin jo vuonna 1990 – eli yli 30 vuotta sitten.

– Ilman Pertti Jokisen pioneerityötä jalkapallo Hämeenlinnassa ei olisi koskaan saanut sellaista jalansijaa kuin se on saanut, luonnehtii juhliin osallistunut HJS ry:n toiminnanjohtaja Ville Dahlman.

Jokinen kertoo ilahtuneensa kotimaisen jalkapallon ystävänä erityisesti Suomen miesten A-maajoukkueen selviytymisestä arvoturnaukseen, vaikka koronavirus siirsi EM-kisoja tältä kesältä.

– Se oli hieno homma ja kova juttu, Jokinen sanoo.

Tänä päivänä Hämeenlinnan jalkapallon asemaa Jokinen luonnehtii haastavaksi.

– Vaikeassa jamassahan Hämeenlinnan jalkapallo on. Raha rupeaa ratkaisemaan monia asioita ja kun pelaajat kehittyvät, isommat seurat tietysti heitä kyttäävät. Tällaista on nykyajan maailmanmeno. HäSa

Ari Lahden tervehdys Jokiselle

Hyvä Pertti,

Jalkapallo on tekniikkaa, jalkapallo on taktiikkaa, jalkapallo on yhteispeliä parhaimmillaan, mutta paraskaan pelaaja tai joukkue ei menesty pelkällä silmiä hivelevällä tekniikalla, täydelliseksi hiotulla taktiikalla ja saumattomalla yhteispelillä. Se ei riitä, ellei sydän ole mukana.

Ne, jotka ovat koko sydämellään mukana pelissä, ovat varmimpia voittajia. Eikä voitto aina tarkoita suurempia maalilukemia tulostaululla kuin vastustajalla. Voittaa voi monella tavalla ja kun se kaikki tulee sydämestä, on voitto sitäkin lämpimämpi. Kun tietää panneensa kaiken peliin koko sydämestään, voi tappion hetkelläkin olla voittaja.

Kun sitten kyse on henkilöstä, joka vuosikymmenten ajan on ollut yhden kaupungin ja paljon laajemmankin alueen suuri jalkapalloilullinen sydän, kyse on poikkeuksellisesta ihmisestä. Puhutaan ihmisestä, joka ei anna sydäntään lajille vain itsensä puolesta, vaan koko yhteisön puolesta, ja silloin puhutaan jostain todella harvinaislaatuisesta.

Olen kuullut – ja niin on kuullut moni muukin – millainen merkityksesi hämeenlinnalaiselle jalkapallolle on ollut läpi vuosien. Se on jotain aivan mittaamatonta. Olet oman itsesi lajille antamisen lisäksi vaalinut lajin parissa kaikkein hienoimpia arvoja ja tuonut niitä yhä uusille sukupolville. Tuonut lajin osaamisen lisäksi sen kaikkein tärkeimmän, sydämen.

Lienee hiukan myöhäistä onnitella merkkipäivän johdosta, joten onnittelen nyt juhlapäivän johdosta. Olet jokaisen onnittelun enemmän kuin ansainnut ja olkoon tämä minun viestini pisarana meressä muiden joukossa. Ympärilläsi on nyt juhlapäivänä ihmisiä, jotka tietävät vielä paljon paremmin merkityksesi ihan ruohonjuuritasolla ja seudulta tuskin löytyy lajin harrastajaa, joka ei Sinua ja asemaasi tunne.

Mitä lämpimimmät onnittelut hämeenlinnalaisen jalkapallon suurelle sydämelle,

Ari Lahti

Suomen palloliiton puheenjohtaja