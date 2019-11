Hannu Hämäläinen uusiin tehtäviin – Tarmon entinen pikajuoksija Suomen Melonta- ja Soutuliiton toiminnanjohtajaksi

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus on nimittänyt Hannu Hämäläisen liiton toiminnanjohtajaksi tammikuun alusta lukien. Tehtävä vapautui toiminnanjohtaja Marjaana Riskun siirryttyä muihin tehtäviin syyskuussa.Hämäläinen, 34, siirtyy SMSL:n palvelukseen Suomen Urheiluliiton valmennuspäällikön...

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus on nimittänyt Hannu Hämäläisen liiton toiminnanjohtajaksi tammikuun alusta lukien. Tehtävä vapautui toiminnanjohtaja Marjaana Riskun siirryttyä muihin tehtäviin syyskuussa.Hämäläinen, 34, siirtyy SMSL:n palvelukseen Suomen Urheiluliiton valmennuspäällikön tehtävästä. Hämäläinen valittiin syyskuussa 2016 SUL:n Jyväskylän alueen valmennuspäälliköksi ja kaksi viimeistä vuotta hän on ollut Helsingin kaupunkivalmennuskeskuksen valmennuspäällikkönä. Hattulalaistaustainen Hämäläinen on entinen Hämeenlinnan Tarmon…