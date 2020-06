Harvinaista herkkua hämeenlinnalaisessa jalkapallossa – HJS:n A-pojat nousivat SM-sarjaan!

"Päätimme uskoa siihen, että tämä on mahdollista. Nyt se on totta."

Jos tappiolla voi olla hopeareunus, HJS:n A-pojat saivat sellaisen sunnuntaina – ja isosti.

Vaikka HJS hävisi oman ottelunsa Pullerin kentällä Ilvekselle 1–3 (1–1), se oli ehtinyt varmistaa sarjapaikkansa A-poikien SM-sarjassa ennen viimeistä kotiotteluaan, kun FC Hakan juniorit hävisivät oman ottelunsa SJK:lle kotonaan 1–3. HJS:n ainokaisen viimeisteli Santeri Korpela.

– Ensimmäisenä on nyt mielessä helpotus. Tulosta kun jahdataan, se on stressaavaa ja sitä se on ollut pojillekin, päävalmentaja Tommi Silvennoinen huokasi ottelun jälkeen.

– Iloisia olemme tästä asiasta kaikki totta kai. Suurimmalla osalla on pitkä yhteinen matka takana ja nyt pystyimme yhdessä menemään viimeisen aidan yli.

Pitkästä aikaa

Hämeenlinnalaisessa jalkapallossa A-poikien SM-paikka on harvinaista herkkua.

Hakan ja HJS:n yhteisjoukkue voitti A-pojissa SM-hopeaa vuonna 2016, mutta edellinen puhtaasti hämeenlinnalainen joukkue on vuodelta 2008, jolloin HJS nousi A-poikien SM-sarjaan Juha Jakobsson päävalmentajanaan.

– Toivon, että tämä tuo uskottavuutta lisää toimintaamme. Lauri Hakasen kanssa olemme vanhempaa junnupäätä ja aikuispäätä pyrkineet laittamaan siihen kuntoon, että olemme varteenotettava urheilullinen vaihtoehto, Silvennoinen sanoi.

Silvennoinen myönsi, että A-poikien SM-paikan varmistuminen oli tiedossa ennen Ilves-ottelua.

– Kyllä me tiesimme sen. Emme enää tulosta jahdanneet tänään ihan samalla tavalla, kun isoimmat paineet olivat poissa harteilta. Pelasimme ihan hyvin ja tulos oli tänään tällainen.

”Ensi kaudeksi pitää keksiä uusi slogan”

Silvennoinen on tehnyt kovaa tulosta HJS:ssä. Hän on päävalmentajan ominaisuudessa nostanut aiemmin lähivuosina ensin HJS:n B-pojat Kakkosesta aina SM-karsintaan saakka ja toistanut saman tempun myös A-pojissa.