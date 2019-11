HäSu kovassa seurassa Berliinissä – Joukkue tavoittelee kuudetta mestaruuttaan uppopallon Champions Cupissa

Hämeenlinnan Sukeltajat lukeutuu suosikkeihin viikonvaihteessa Berliinissä pelattavassa seurajoukkueiden MM-turnauksessa, Champions Cupissa. Hämeenlinnalainen uppopalloseura on juhlinut kilpailun voittoa viisi kertaa, mutta edellisestä mestaruudesta on vierähtänyt aikaa jo melkoisesti. Vuonna 2010 perustetun...

Hämeenlinnan Sukeltajat lukeutuu suosikkeihin viikonvaihteessa Berliinissä pelattavassa seurajoukkueiden MM-turnauksessa, Champions Cupissa. Hämeenlinnalainen uppopalloseura on juhlinut kilpailun voittoa viisi kertaa, mutta edellisestä mestaruudesta on vierähtänyt aikaa jo melkoisesti. Vuonna 2010 perustetun HäSun edeltäjä, Ahveniston Vesipedot, pääsi nostelemaan mestareiden cupin kannua viimeksi vuonna 2004. Kantahämäläisistä uppopalloseuroista myös Riihimäen Urheilusukeltajat on menestynyt Berliinissä. Joukkue voitti Cupin vuonna 2017….