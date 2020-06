Hattula Golfin Oona Kuronen uransa isoimpaan kisaan – "Paikalla on Suomen kirkkain kärki"

Hämeenlinnan alueen golfseurat ovat hyvin edustettuina ensi viikonloppuna Vihdissä pelattavassa Finnish Tourin avausosakilpailussa. Tawast Golfista kisapaikan saivat Kerttu Hiltunen ja Aleksi Seppänen, Aulangon Golfklubista Lassi Burman ja Juuso Lindfors ja Hattula Golfista Albert Eckhardt ja Oona Kuronen, joka selvitti tiensä kilpailuun sunnuntaina pelatusta karsinnasta.

Viikonlopun kilpailukentällä Hill Sidessa pidetty karsinta oli tiukka. Kahdeksastatoista naisten sarjan yrittäjästä vain kaksi parasta pääsi mukaan itse kilpailuun. Kuronen oli karsinnan toinen Golf Talman Nicola Fallin jälkeen.

– Pelasimme Nicolan kanssa saman tuloksen (+2), mutta hän oli tulosluettelossa ensimmäistä, koska taisi pelata paremman takalenkin, Kuronen kertoo.

Kuronen oli lopputuloksen ohella tyytyväinen myös pelinsä tasoon karsintakilpailussa.

– Kierros oli tasainen. Tein 16 paria ja vain kaksi bogeya. Yhtään birdieä en onnistunut laittamaan sisään, mutta onneksi pahempiakaan tuloksia ei tullut yhtään. Olin tosi tyytyväinen, koska kauden ensimmäiset kisakierrokset eivät ole yleensä sujuneet kovin hyvin. Oli kiva saada hyvä startti kauteen, Kuronen iloitsee.

Tähdet mukana

Vihdin osakilpailu on tänä vuonna poikkeuksellisen kovatasoinen. Kansainväliset golfkilpailut ovat olleet koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia muun urheilun ohella tauolla, joten Vihtiin on tulossa koko Suomen golfparhaimmisto. Mukana on 156 pelaajaa, joista yli sadan tasoitus keikkuu plussan puolella.

– Onhan kisoihin pääseminen iso asia. Saan kilpailukauden käyntiin viikkoa aikaisemmin kuin muulloin. Tämä on isoin kisa, jossa olen ikinä pelannut. Paikalla on Suomen kirkkain kärki.

Kuronen ehtii valmistautua perjantaina alkavaan kilpailuun huolella.

– Teen vielä ylläpitävää fysiikkaa ohella, treenaan Hämeenlinnassa ja käyn myös valmentajani luona Tampereella treenaamassa pari kertaa. Saan vielä sieltäkin hyvät valmistelut, 17-vuotias golflahjakkuus suunnittelee.

Kuronen on lyönyt itselleen Vihdin väylille myös kova tavoitteen.

– Odotan, että pelaan kaksi hyvää rundia, joiden jälkeen pääsen cutista läpi hyvään asemaan viimeiseen päivään. Lähden haastamaan täydellä innolla myös parhaimpia pelaajia. Uskon, että kilpailussa voi tapahtua mitä vain, hän vakuuttaa ja arvelee, että viimeiselle kierrokselle päästäkseen kaksi ensimmäistä päivää pitää pelata 75 lyönnin tuntumaan.

Yleisöä Vihdin viheriöiden äärelle ei tänä kesänä pääse, mutta kilpailun kaksi viimeistä kierrosta on katseltavissa televisiosta.

Tiivis alkukausi

Nuoren golffarin alkukauden kilpailuohjelma on tiivis. Viikko Vihdin Finnish Tourin osakilpailun jälkeen on vuorossa junioreiden vastaavan pääkiertueen avausosakilpailu Porvoossa Kullo Golf Clubin kentällä.

– Sen perään ovatkin heti SM-kisat. Tämä kisakausi alkaa nyt rytinällä.

Hattula Golfin urheilijan kevään harjoituskausi on sujunut poikkeustilanteessakin hyvin.

– Golfihan on sellainen laji, johon rajoitukset ja tilanne muutenkin eivät ole vaikuttaneet hirveän paljon. Fysiikan harjoittelu on ollut hankalampaa, koska se on pitänyt tehdä vain kotona, kun kuntosalille ei ole oikein voinut mennä. Lajiharjoittelu on mennyt hyvin, kun kentät saatiin auki.