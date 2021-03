Hattulaan perustettiin uusi nyrkkeilyseura – "Seurallemme on tärkeää, että arvomme toteutuvat kaikessa toiminnassamme"

Hattulan ja Hämeenlinnan seudun nyrkkeilyn ystäville on perustettu uusi seura. Herniäisissä tukikohtaansa pitävä Hattula Boxing järjestää toimintaa kilpa- ja kuntonyrkkeilijöille. – Seurallemme on tärkeää, että arvomme toteutuvat kaikessa toiminnassamme heti alusta lähtien, painottaa Ari Turunen, joka on yksi seuran neljästä perustajasta. – Tarjoamme jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden harrastaa kunto- ja kilpanyrkkeilyä. Erityisen tärkeää meille on se, että…