HäUS:n kelpaa nyt järjestää kisoja – Seura sai uudet sähköiset ajanottolaitteet

Hämeenlinnan Uimaseuran valmennuspäälliköllä Juuso Rantasella on hymy herkässä. Rantasen suunpielet ylöspäin vetävät Hämeenlinnan uimahalliin hankitut sähköiset ajanottolaitteet.Aiemmin HäUS on lainannut muilta paikkakunnilta ajanottolaitteet suurempiin kisoihinsa, ja seuran omissa koitoksissa aikoja on kellotettu käsipelillä.– Pari vuotta sitten järjestimme viimeksi ikäkausimestaruuskisojen (IKM-kisat) karsinnat, ja tuolloinkin saimme ajanottolaitteet Tampereelta. Sieltä tuli kuitenkin aika selvä viesti, että se oli…