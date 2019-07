Heikki Hietanen yllytettiin siirtymään lehtialalta jääkiekon pariin – “Sitä päätöstä en ole katunut”

Keskustelu Hämeenlinnan junaliikenteen puutteista on ollut kestopuheenaihe, mutta Heikki Hietanen kokee liikkumisen Hämeenlinnasta raiteilla vaivattomaksi.

Hietanen saapuu haastatteluun Helsingistä, jossa hän on ollut jääkiekon MM-kisojen 2022 pääsihteerin ominaisuudessa neuvottelemassa tulevista sponsorisopimuksien, hospitality-myyntien ja yritysmyyntien järjestelyistä jääkiekon MM-kisojen kaupalliset oikeudet omistavan sveitsiläisen Infront Sports & Median kanssa.

Juna kulkee myös toiseen suuntaan Tampereelle, joka tulee olemaan MM-kisojen pääsuorituspaikka.

Viimeksi kun Suomessa järjestettiin jääkiekon MM-kilpailut, ne olivat Ruotsin kanssa yhteiskisat. Nyt järjestelyvastuu on kokonaan Hietasen organisaation alla ja se tarkoittaa myös tuplasti työtä.

Mittakaavasta kertoo esimerkiksi se, että järjestäjätaho tulee varaamaan 20 000 hotellihuonetta kisojen aikana.

– Syksyyn mennessä on tarkoitus saada neuvottelut alta pois ja alamme rakentamaan organisaatiota, jolla alamme pyörittää palettia. Taloudellisesti kisojen järjestämiseen liittyy isoja juttuja, Hietanen sanoo.

Kun puhuu Hietasen kanssa, on vaikeaa olla puhumatta jääkiekosta.

Sunnuntaina 60 vuotta täyttävän Hietasen ura kiekkopomona alkoi vuonna 1996, jolloin Hietanen vaihtoi Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten toimitusjohtajan ja päätoimittajan tehtävistä HPK-edustusjääkiekon toimitusjohtajaksi.

Hietanen pääsi näköalapaikalle jääkiekon räjähdysmäisen nousukauden ytimeen – takana oli Suomen ensimmäinen MM-kulta ja jääkiekon kehitys eteni kovaa vauhtia.

– Silloin alettiin siirtyä ammattimaiseen johtamiseen. Monilla kehityshankkeilla Jääkiekkoliitossa on saatu asema pidettyä kärkipäässä. On edesautettu seuroja, jossa työ tehdään esimerkiksi valmennuspäällikkö-, kouluttaja-, aluevalmentaja ja taitovalmentajatuella. Perustyö täytyy tehdä kunnolla, että voi odottaa tuloksia. Ja menestystä on tullut.

Kiekkosuvun miehenä siirto lehtialalta jääkiekkoon meni luontevasti vaikka pientä yllytystä tarvittiinkin.

– Lintumäen Harrin puhetaidot olivat merkittävä vaikutin, Hietanen naurahtaa.

– Minun piti lähteä ihan muulle toimialalle ja jotenkin itsekin hämmästyin että päädyin HPK:hon. Ratkaisevaa oli, että tuli päätös halliremontista, jota pääsin vetämään. HPK:ssa pääsi kokemaan hienoja kehittämisen vaiheita ja aloimme saavuttaa menestystä.

Menestyminen kannusti Hietasta jatkamaan eteenpäin jääkiekkouralla.

– En ole jääkiekkoon siirtymistä katunut. Olen saanut elää jääkiekon ytimessä pitkään ja lopputyöurakin menee varmasti tässä. Tässä saa kokea niin monenlaisia tuntemuksia, mitä monesti normaalissa työelämässä ei pääse kokemaan. Ei sitä rahalla voi ostaa, vaikka palkkaa saadaankin, Hietanen toteaa.

HPK:n jälkeen Hietanen siirtyi Jääkiekkoliiton toimitusjohtajaksi. Pestin piti olla lyhytaikainen, mutta visiitti venähtikin yhdeksän vuoden mittaiseksi.

– Motivaatio työntekoon on syntynyt siitä, että työpaikoissa on ollut jokin suurempi merkitys. Onko se sitten lehden tekemistä, HPK:n, Vierumäen tai Jääkiekkoliiton vetämistä, ei raha ole ollut isoin juttu – vaan kehittäminen.

Hietanen on ehtinyt urallaan nähdä monenlaista. Yksi merkittävä saavutus oli HPK:n suurimman omistajan HPK ry:n puheenjohtajalle liigamestaruus viime keväänä.

– HPK on ollut liigakartalla myös kehittäjä. On hyväksyttävä, että aina joutuu etsimään uusia hyviä valmentajia ja pelaajia. Nyt Antti Pennanen on ollut erinomainen, mutta täytyy löytää uusi hyvä henkilö riviin. Pelillinen osaaminen ja kulttuuri on tärkein osa HPK:ta. Meillä on selvä identiteetti siitä miten valmennusta hoidetaan ja miten haluamme pelata, Hietanen iloitsee.

Jääkiekkouran hienoimmaksi hetkeksi muistuu Torinon 2006 olympialaiset.

– Jos kuuntelee vanhoja pelaajia, esille nousee nopeasti Torino ja finaaliin pääsy – se henki ja ilmapiiri mikä joukkueessa oli, oli poikkeuksellista. Se oli mieleenpainuvinta.

Kaikki ei ole aina ollut jääkiekkotyössäkään pelkästään ruusuilla tanssimista.

– Kun taloudelliset paineet tulevat niskaan, ne ovat vaikeita hetkiä.

Kisäjärjestelyjen ohella Hietanen hakee kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n hallituksesta paikkaa. Mukana oleminen päätöksen teossa kansainvälisessä ilmapiirissä houkuttaa.

– Suomella ei ole mitään mandaattipaikkaa, vaan kilpailu hallituspaikoista on kovaa, Hietanen luonnehtii.

Kokemus jääkiekkobisneksestä on osoittanut, että ala on vaikeasti ennustettavaa toimintaa koska yhtälöön kuuluu niin monia oleellisia muuttujia.

– Jääkiekkopöytien ääreen usein tulee uusia ihmisiä, jotka sanovat, että ei pojat, ei tätä bisnestä näin kuulu pyörittää. Sitten he katoavat usein kahden vuoden päästä takavasemmalle. Tämä ei ole helppo bisnes.

Kesäisin Hietanen tasapainottaa jääkiekkoarkea mökillä.

– Pitää muistaa levätäkin ja ottaa viikonloppuisin rauhallisemmin, mutta jääkiekkohommissa se ei tosin aina onnistu, Hietanen hymähtää.

Hietanen viettää syntymäpäiväjuhliaan pienessä perhe- ja kaveripiirissä juuri kesämökillään Hauholla. HäSa