Hidastettu hämäläisläpimurto Ykkösessä – Jonni Thusbergin tähti on syttymässä pahan polvivamman jälkeen

Valkeakosken Haka on tullut viime vuosina tutuksi hämeenlinnalaisten jalkapalloilijoiden ponnahduslautana, ja seuraava läpimurto on muhimassa. Hämeenlinnassa edelleen asuva Jonni Thusberg on tämän hetken kuumimpia pelaajia joukkueessa, joka jyrää kohti Veikkausliigaa.

HJS-kasvatti on pelannut tällä kaudella Hakassa vain 206 minuuttia mutta on neljään edelliseen otteluun kerännyt kaksi maalia ja kaksi syöttöä.

Kuukausi sitten FF Jaroa vastaan Thusberg tuli vaihdosta kentälle 14 minuuttia ennen loppua ja syötti Hakan molemmat maalit 2–0-voitossa. Torstaina hän tavoittelee paikallisottelussa Tampereen Pallo-Veikkoja vastaan oikean maaliputken syntymistä, kun alla ovat maalit Myllykosken Pallon ja Ekenäs IF:n verkkoon.

– Itseluottamus nousee, kun onnistumisia tulee aina kun on kentällä, niin en näe syytä, miksi en taas tekisi. Jos näin jatkan, niin avauksen paikan pitäisi olla selvä, mutta Teme (päävalmentaja Teemu Tainio ) päättää, kuka pelaa, Thusberg toteaa.

Seurahistoriaa ja kausitilastoja katsoessa 22-vuotias Thusberg vaikuttaa pelaajalta, joka nousee huipulle pidemmän kaavan kautta, mutta Thusberg voisi olla viittä vaille liigapelaaja jo nyt.

Kun moni muu HJS-lupaus suuntasi Hakan akatemiaan, Thusberg vaihtoi 17-vuotiaana Härmän riveihin. Kolmosta pelannut Härmä oli tuolloin FC Hämeenlinnan konkurssin jälkeen paikkakunnan ykkösjoukkue.

Thusberg otti mieluummin aikansa pelaamalla miesten pelejä Kolmosessa, ja se kannatti. 20-vuotiaana hän sai tilaisuuden loukkaantumisista kärsineeltä Hakalta annettuaan vahvat näytöt Härmässä. Haka oli tuolloin Härmän yhteistyöseura.

Siirto Ykköseen kuitenkin vesittyi elokuussa 2017, kun Haka ei saanut asiakirjoja hyväksytetyksi ennen siirtotakarajan umpeutumista. Thusbergistä oli tullut Hakan sopimuspelaaja, joten hän päätyi vain vaihtamaan seuraa Kolmosessa Pallo-Sepot-44:ään Valkeakoskelle Hakan silmien alle.

– Onni Valakarilla oli TPS:ssä samanlainen tilanne, Thusberg muistaa.

Thusberg pääsi aloittamaan Haka-uransa myöhässä kaudella 2018, mutta vastuuta tuli nopeasti ensin Suomen cupissa, jossa hän maalasi ensimmäisen kerran FC Lahtea vastaan, sitten Ykkösessä. Juuri kun hän oli vakiinnuttamassa paikkaansa avauskokoonpanossa sarjaotteluissa, paha polvivamma päätti kauden heinäkuun alussa.

– Pelit menivät hyvin, mutta sitten meni polvi. Turha jossitella, mutta veikkaan, että tänä vuonna olisi mennyt paljon paremmin ilman sitä polvileikkausta. Ei tässä vieläkään ole läpimurtoa tehty, kun aloitan monet pelit penkiltä, mutta sitä on joutunut odottamaan pidempään, Thusberg pohtii.

Thusberg pelasi vain yhdeksässä Ykkösen ottelussa, mutta Haka käytti jatkosopimusoption ja palkitsi loukkaantuneen pelaajansa vuoden nuorena lupauksena.

– Sitä oikeastaan ihmettelin, kun olin pitkään pois. Kai Tainio sitten näki jotain, kun halusi pitää minut joukkueessa, kuten muukin seura.

Polvivamma piti Thusbergin poissa jalkapallosta yli puoli vuotta, ja paluu kokoonpanoon tapahtui vasta tämän vuoden toukokuun lopulla, tosin lainalla Kolmosessa. Nopea laitalinkki näytti olevansa valmis pelaamaan iskemällä seitsemän maalia PS-44:n murskatessa Peli-Pojat-70:n 14–2.

– Vastustaja oli toki Kolmosen tasoa, ja muutenkin aika huono. Totta kai ensimmäisessä pelissä loukkaantumisen jälkeen halusi heti näyttää kuuluvansa Hakaan. Siinä oli sellaista nuoruuden intoa, ja tuntui, että joka veto menee maaliin, Thusberg myhäilee.

Haka on ollut tämän kauden miesten Ykkösessä ylivoimainen. Se on ainoana joukkueena yhä 18 ottelun jälkeen tappiotta ja johtaa ainoaa uhkaajaansa Turun Palloseuraa jo 10 pisteellä yhdeksän kierrosta ennen kauden loppua.

Valmentaja Tainio on saanut tehoja irti lähes joka pelaajasta, ja 51 maalia latonut hyökkäys on divisioonan tulivoimaisin. Thusbergin ikätoveri Salomo Ojala on tehnyt näistä maaleista 15. Myös toinen kärki Elias Ahde ja nigerialaislaituri Samuel Chidi menevät tehoissa Thusbergin edelle.

Haka on nyt parempi kuin kertaakaan vuoden 2013 jälkeen, mikä on sekä ruokkinut onnistumisia että koventanut joukkueen sisäistä kilpailua.

– Kaikkien pitää näyttää joka treeneissä parastaan päästäkseen kentälle. Valmennukselle se on positiivinen ongelma, kun kuka tahansa pystyy ratkaisemaan. Kun kaikki onnistuvat, joutuu taistelemaan peliajasta, Thusberg tuumii.

Thusbergin mukaan Hakan sisäinen kulttuuri muuttui vahvasti Tainion otettua komennon Keith Armstrongilta viime kauden jälkeen.

– Tämä on lähtenyt Tainiolta aika hyvin käyntiin. Meillä on selkeä pelisuunnitelma, jota noudatetaan, ja kaikki haluavat voittaa koko ajan. Se joukkue, joka häviää loppupelin harjoituksissa, on näyttänyt aina pettyneemmältä kuin meidän vastustajamme Ykkösessä, Thusberg kertoo.

– Vielä kukaan ei varmaan ajattele liigapaikkaa varmana, vaan kaikki pikemminkin haluavat voittaa, jotta varmistamme sen mahdollisimman pian.

Ensi kaudesta Thusbergillä ei vielä ole sopimusta. Hän itse haluaisi jatkaa Hakassa, mutta todennäköinen liiganousu nostaa myös jatkosopimuksen rimaa.

– Totta kai haluaisin pelata liigaa täällä. Se on seuraava askel, sitten läpimurto ja muutama hyvä kausi liigassa ja ulkomaille esimerkiksi Ruotsiin, Thusberg haaveilee. HäSa