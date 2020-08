Historic Grand Racella juhlavuosi – Historiallisten kilpa-autojen sarjan pääkilpailu kurvaillaan Ahvenistolla jo 30. kerran.

Ahveniston moottoriradalla mennään lujaa viikon kuluttua. Vauhdissa on toistasataa rata-autoa perinteisessä Historic Grand Race -kisassa, joka kaasutellaan Hämeenlinnassa jo 30. kerran. Juhlavuosi on myös kisat järjestävällä Historic Race Finlandilla, jonka ratasarjassa ajetaan tänä kesänä neljä kisaviikonloppua. Ahvenistolla elokuun 14.–16. päivinä päästeltävissä kisoissa ajetaan Gulf Historic Race Cupin eri luokkien viidennet ja kuudennet lähdöt.

Aiempien vuosien tapaan Apparalla nähdään tauko-ohjelmana myös historiallisten autojen paraati. Takavuosien autokaunottariin pääsee tutustumaan myös lähemmin klassikkoautojen harrasteajoneuvoparkissa, joka löytyy moottoriradan harjulta.

Koronarajoitusten takia yleisö seuraa kisoja kolmessa eri katsomo-osassa (välitasanne, ylätasanne ja HRF-katsomoa). Kisoissa noudatetaan myös muita voimassa olevia koronaohjeita.

Historic Race -sarja käynnistyi heinäkuun 4.–5. päivinä Botniaringin radalla Kurikassa. Heinäkuun 25.–26. päivinä ratakolonna vieraili Kemoran radalla Vetelissä. Ahveniston jälkeen ajetaan vielä syyskuun 5.–6. päivinä Kymiringin radalla Iitissä.

Vauhdissa myös lähiseudun menestyjiä

Hämeenlinnan ja lähiseudun seurojen kuskeista parhaiten Historic-sarjan ovat aloittaneet Ahveniston Autourheilijoiden Timo Uotila ja Turengin Autourheilukerhon Mika Heinonen. Uotila on Mini 1000 -luokan kärjessä kolmella voitollaan ja yhdellä kakkossijallaan. Heinonen on puolestaan voittanut kaikki neljä lähtöä Fiat Ratapotti -luokassa.

Fiateissa hyvin on aloittanut myös 18-vuotias AAU:n Kimi Karisto, joka on pisteissä kolmantena Heinosen ja HRCF-seuraa edustavan Jukka Aromaan jälkeen.

Roadsport-autojen 2A-luokassa kärkitaistoihin ovat tänäkin kesänä yltäneet HRF:n Mikko Nieminen ja Tommi Leino. BMW-kuskeista Nieminen on luokan pisteissä toisena ja Leino kolmantena. Luokan kärkimies on HRF:n Markku Hannula, jonka meno on ollut vakuuttavaa jo useamman vuoden.

Leino sai autonsa kuntoon vasta Kemoran kisaan ja ajoi ruutulipulle sijoilla kolme ja kaksi.

– Nyt auton pitäisi olla aika hyvässä iskussa. Hannula on kyllä kova vastustaja meille oman kylän pojille, mutta katsotaan nyt, mitä keksitään, Leino nauroi keskiviikon harjoituksissa Ahvenistolla.

Roadsport A -ja B-luokkien lähdöissä palkintopallille ovat nousseet tänä kesänä Kai Peltonen ja Sami Liljedahl. Peltonen luotsasi Opelinsa toiseksi Kemoran ensimmäisessä lähdössä. Liljedahl avasi kauden voitolla Botniaringillä, mutta toisessa lähdössä Ford Escortin kone hajosi. Ahvenistolla kuitenkin tuupataan menemään taas entiseen malliin.

– Kaikki on taas kunnossa ja tavoitteena on voittaa molemmat lähdöt. Voimaakin tuntuu olevan uudessa myllyssä oikein kunnolla. Näin vahvaa konetta minulla ei ole aiemmin ollutkaan, Liljedahl arveli.

Sami Inkiläinen, Kai Reunanen ja Timo Rantanen ovat myös päässeet tuulettamaan palkintopallille tänä kesänä. HRF:n Inkiläinen on yltänyt kaksi kertaa kolmanneksi vauhdikkaiden Locost-autojen luokassa. Historic G/D -luokan kokenut Escort-kuski Reunanen oli Kemoran toisen lähdön kolmas, ja Opel Kadett GTE -mies Rantanen ajoi Botniaringin toisessa lähdössä kolmanneksi. HäSa