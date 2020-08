HJS Akatemia haluaa messut jalkapallon ympärille – Kaurialassa tarjotaan palloa ja sirkushuveja perjantaina

Hämeenlinnan Jalkapalloseuran edustusjoukkueorganisaatio HJS Akatemia ry:llä on suuret suunnitelmat kauden päätapahtumansa ympärille. HJS Akatemia aikoo viedä HJS-päivää yhä vahvemmin messutapahtuman suuntaan.

Perjantaina viidettä kertaa järjestettävä HJS-päivä on jälleen hieman mahtipontisempi kuin aiemmin. Itse jalkapallo ei näyttele siinä suinkaan vähäisintä osaa, sillä HJS isännöi kello 19 alkavassa miesten Kakkosen tuiki tärkeässä ottelussa lohkokärki Ilves 2:ta.

Ottelun ohessa, tai pääosin ennen sitä, HJS tarjoaa yhteistyökumppaneineen sirkushuveja jalkapallokansalle. Siinä missä HJS-päivä oli alun perin tapahtuma, jossa seuran juniorit tuotiin edustusjoukkueen peliin, nyttemmin tapahtumaa on kohdistettu enemmän ja enemmän myös aikuisille ja seurayhteisön ulkopuolisille.

– Tavoitteeni on, että tapahtuma on kuin minimessut, jossa jalkapallopeli on ”päätuote”. Jatkossa se voisi olla koko päivän tai jopa viikonlopun mittainen, jolloin siinä olisi esimerkiksi junnupeliä päivällä ja illalla joku konsertti, HJS Akatemian toiminnanjohtaja, edustusjoukkueen manageri Ville Dahlman visioi.

Ideoita Dahlmanilla on riittänyt ennenkin. Hän suunnitteli HJS Akatemian pyörittämää EM-kisakatsomoa Hämeenlinnan torille, ennen kuin koronaviruspandemia siirsi huvit ensi kesään.

HJS-päivän uutuutena on enemmän lapsille suunnattu poniratsastus, siinä missä stand-up-koomikko Joonas Korhonen tarjoilee anniskelualueella huumoria aikuiseen makuun.

– Hän on jalkapalloihminen henkeen ja vereen ja oli panemassa aikoinaan alulle FC Hämeenlinnan kannattajatoimintaa, Dahlman tietää.

Uutta on myös kahvakuulaklinikka.

Sisäänpääsyn yleisölle tarjoaa Hämeenlinnan kaupunki. Halutessaan katsojat voivat maksaa vapaaehtoisen pääsymaksun.

Jalkapallon arvo puntarissa

Seuran kannalta tärkeää on tietysti se, miten jalkapallo kohtaa bisneksen.

Muun muassa tätä varten HJS järjestää sidosryhmätilaisuuden, jossa vieraana on Palloliiton kehityspäällikkö Veli-Matti Rinnetmäki. Tilaisuuden juontaa Tapio Suominen ja aiheena on jalkapallon arvo yhteiskunnassa.

HJS-manageri Dahlmanilla on luonnollisesti oma lehmä ojassa sijoittajien kosiskelussa, mutta dataa tarjoaa hänen mainitsemansa UEFA SROI (Social Return on Investment) -raportti, jota päivitettiin kuukausi sitten.

Lausannen yliopiston tutkijat laskivat Euroopan jalkapalloliiton ja Palloliiton kanssa jalkapallon tuottamaksi hyödyksi Suomessa 1,24 miljardia euroa vuodessa. Kyse on niin sanotusta sosiaalisesta tuotosta, josta lähes kaksi kolmasosaa, vajaat 800 miljoonaa euroa, oli säästöjä terveydenhuolto- ja sosiaalikuluissa.

– Tällä alueella vaikutusta on jo sillä, että HJS liikuttaa tuhatta lasta vuosittain. Se vaikuttaa suoraan kansanterveyteen. Ei tällaisiin lukemiin yllä yksikään toinen urheilulaji, Dahlman julistaa.

SROI-mallinnuksen mukaan suoria talousvaikutuksia jalkapallo tuotti 447 miljoonan euron edestä viime vuonna. Tämä ei tarkoita jalkapallobisneksen omaa tuottoa, vaan myös esimerkiksi urheiluvälinekauppojen, pelimatkojen ja kenttien rakennuksen arvonlisäystä.

Toiveissa seuran uusi yleisöennätys

HJS-päivän Ilves-ottelu on hämeenlinnalaisten ensimmäinen tämän kauden kotipeli, jossa pandemian aiheuttamat yleisömäärärajoitukset eivät ole voimassa. Seuroja on ohjeistettu käyttämään omaa harkintaa, eikä HJS aio rajoittaa yleisön sisäänpääsyä tai jakaa aluetta lohkoihin, kuten esimerkiksi Veikkausliigan FC Lahti teki vielä maanantaina.

– Olemme todenneet, ettei meillä ole Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan tautitilanteessa tarvetta (rajoittaa yleisön liikkumista). Tarvittaessa kiristämme järjestelyitä seuraaviin otteluihin, jos tilanne vaatii, Dahlman kertoo.

HJS toivookin jalkapalloteemaisiin pienoismessuihinsa lähes kahtatuhatta kävijää. Seuran yleisöennätys on edellisen Kakkosen visiitin aikaiselta HJS-päivältä, jolloin GrIFK-ottelua todisti Palloliiton pöytäkirjan mukaan 1 728 katsojaa.

– Oletan, että mennään yli tuhannen, kun HJS-päivän ottelussa on jo pari vuotta pyöritty 1 500 katsojan kieppeillä. Olisi kaunista, jos nyt mentäisiin yli kahdentuhannen. Toivotaan, että väki löytää paikalle, kun Hämeenlinnassa ei ole viikonloppuna muita tapahtumia, Dahlman pyörittelee.

Yleisökeskiarvoon nähden vähintään kaksinkertainen ottelu näkyy väistämättä rahalippaassa.

– Oheismyynnit vastaavat 3–4 tavallista peliä. Tämä on kauden tärkein ottelu myös Hämeenlinnan kaupungin kumppanuutemme kannalta. Tämä on tietysti taloudellisesti tärkeä tapahtuma, mutta ennen kaikkea se on tärkeä jalkapallokulttuurillemme, Dahlman huomioi. HäSa