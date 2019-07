HJS-kasvatti Lauri Kesti taistelee peliajasta – “Kauden toiselle puolikkaalle pitää parantaa”

Hämeenlinnan Jalkapalloseuran kasvatti Lauri Kesti siirtyi alkuvuodesta Helsingin Jalkapalloseuran organisaatioon kaksivuotisella sopimuksella.

Viime kaudella hän pelasi HJS:n riveissä miesten Kakkosessa 21 ottelua ja kuului joukkueen avainpelaajiin.

Tällä kaudella pelit ovat jatkuneet suunnitellusti Kakkosessa Klubi 04:n riveissä.

– Kova ryhmä tämä on ja viikoittain saa taistella peliajasta. Meillähän pelaa aika ajoin myös HJK:n liigaringin pelaajia ja se entisestään vaikuttaa, kun kaikilla on tavoitteena saada peliaikaa. Se nostaa myös harjoitusten tempoa. Hyvin olen päässyt menoon mukaan, Kesti kommentoi.

Kahdentoista joukkueen sarjasta on takana tasan puolet eli yksitoista ottelua ja Klubi 04 on lohkossa neljäntenä seitsemän pistettä kärkijoukkue Mikkelin Palloilijoista.

Joukkueella on vain yksi tappio, mutta tasapelejä on kertynyt jo kuusi ja voittoja vain neljä maalierolla 20–12.

– Tavoitteena on nousu Ykköseen. Väliin tuli liian pitkä tasapelien putki, muutama peli niistä ainakin olisi pitänyt voittaa, sillä hallitsimme pelejä. Tämä lohko on suunnilleen samaa tasoa kuin viimevuotinen lohkomme HJS:n kanssa, Kesti arvioi.

Klubi 04:llä on laaja pelaajarinki. 16-vuotias Kesti on pelannut kahdeksassa ottelussa, joista viisi avauksessa. Yhteensä peliminuutteja on kertynyt 437 minuuttia.

– Pelasin pari peliä myös B-junioreissa. Peliaikaa Kakkosessa on tullut vaihtelevasti ja tietenkin vähemmän kuin viime vuonna HJS:ssä. Kauden toiselle puolikkaalle pitää vaan parantaa, että saa enemmän peliaikaa, Kesti tuumaa.

Kesti kuuluu myös 2002-syntyneiden maajoukkueen runkopelaajiin ja viime vuonna hän oli kahdesti Hollannissa testileirillä FC Twenten ja Heerenveenin organisaatioissa.

– Maajoukkueessa meillä on tänä vuonna vähemmän tapahtumia, kun tällä ikäluokalla ei ole EM-karsintoja. Tammikuussa olin mukana Minskissä ja seuraava tapahtuma on vasta marraskuussa, Pohjois-Haagan yhteiskoulussa opiskeleva Kesti kertoo.

– Koulussa on mennyt hyvin, siellä on myös jalkapallosta tuttuja. Urheilulukiossa olisi mahdollisuus myös aamuharjoituksiin, mutta itse käyn seuran harjoituksissa. Me asumme vanhempieni kanssa sekä Helsingissä että Hämeenlinnassa ja loma-aikaan olen paljon edelleen Hämeenlinnassa. HJS:n pelejä on tullut seurattua ja vahvastihan heillä on Kolmosessa mennyt, Kesti iloitsee.