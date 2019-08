HJS maalittomaan tasapeliin Valkeakoskella – punainen korttikin lävähti

Kolmosen Tampereen piirin kärkipaikkaa suvereenisti alkukauden hallinnoinut HJS pelasi kolmen ottelun sisään toisen maalittoman tasapelinsä, kun se joutui tyytymään pistejakoon Valkeakoskella PS–44:n vieraana.

Myös kentällä luutinut joukkueen päävalmentaja Lauri Hakanen ei ollut täysin tyytyväinen tuoreeltaan ottelun jälkeen.

– Aika oikeutettu lopputulos tämä tänään oli pelitapahtumiin nähden. Ei tarvitse selitellä, sisukas kotijoukkue pisti meidät ahtaalle ja he olivat opiskelleet meidän pelitapaamme, eivätkä he halunneet antaa meille mahdollisuuksia prässätä ja puolustusvalmius oli parempi. Muutkin oppivat, sen on saanut todeta kauden aikana, Hakanen sanoi.

– Ensimmäisellä jaksolla emme saaneet riittävän laadukasta syöttötyöskentelyä käyntiin. Saimme muutaman hyvän paikan toisella jaksolla, mutta ei aivan pomppinut viivan yli. Molemmissa päissä käytiin lähellä.

Ottelun lisäajalla HJS:n Eetu Tapanainen näki punaista – myös kortin muodossa – kun tämä “läpsäisi” vastustajaa kuumaksi äityneen tilanteen jälkeen.

– Hän provosoitui vastustajan toiminnasta. Meillä oli vastahyökkäys, ja 50-50 -pallossa ja sieltä lyötiin jalkaa väliin. Vastustajien lauma hyökkäsi “Edun” kimppuun, hän provosoitui ja jotenkin läpsäisi poskeen. Hänellä petti toki harkintakyky, mutta ei siinä sen suurempaa dramatiikkaa ollut, Hakanen luonnehti.

HJS on edelleen Kolmosen Tampereen lohkon kärjessä viiden pisteen erolla I-Kissoihin. Joukkueet kohtaavat 11. syyskuusta Tampereella.