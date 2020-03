HJS myy tukilippuja kauden avaukseen, jonka ajankohta on vielä mysteeri

Hämeenlinnan Jalkapalloseuran edustusorganisaatio seuraa muutamien muiden kotimaisten palloiluseurojen askelmerkeillä ja alkaa lauantaina myydä tukilippuja myöhemmin kesällä koittavaan sarja-avaukseen.

Miesten Kakkosessa pelaava seura myy kolmessa eri hintakategoriassa tavallista kalliimpia lippupaketteja, joilla sen on tarkoitus paikata koronavirussulun aiheuttamia tulonmenetyksiä ja kuluja. Kohti unelmia -tukikampanjan esimerkkinä HJS Akatemia ry:n toiminnanjohtajalla Ville Dahlmanilla oli lentopalloseura Hurrikaani-Loimaan kampanja.

– Hienoja asioita on tehty suomalaisessa urheilussa. Katsotaan, mikä toimisi Hämeenlinnassa, Dahlman toteaa.

Kakkosen kauden on määrä alkaa kesäkuun alussa heti, kun rajoitukset yleisötapahtumien pitämiseksi poistuvat. Päivitettyä sarjaohjelmaa ei kuitenkaan vielä ole, kuten ei paljon muutakaan tietoa tulevasta.

– Ottelu pelataan sitten kun se pelataan, mutta loimme mahdollisuuden tukea joukkuetta tilanteessa, jossa rahat on niin sanotusti vähissä, emmekä tiedä, mihin suuntaan talous kehittyy. Haluamme varmistaa resurssit, joilla kausi menee läpi, Dahlman sanoo.

– Ottelutapahtumat muodostavat budjetistamme noin neljänneksen. Nyt ne tärkeät rahat siirtyvät tulevaisuuteen. Rasitteena on kolmen ihmisen henkilöstökulut, mutta yllättävän paljon tulee myös juoksevia pikkukuluja. Meiltä peruuntui myös tapahtumia, kuten myymämme valioliigamatka Englantiin.

Dahlmanin mukaan melko nuori Kakkosen seura ajautui koronaepidemian takia pahaan rakoon. Keskeisin kumppanienhankintajakso katkesi kuin seinään.

– Kesälajien sponsorimyyntisesonki on käytännössä hiihtolomasta kauden alkuun. Ne neuvottelut loppuivat puolitoista viikkoa sitten. Vaikka on kuinka sovittuja sponsorituloja pitkin kautta, on mahdollista, että niitä joudutaan kirjaamaan luottotappioiksi. Osa on toki halunnut tukea jo isommin ja etukäteen.

Perjantaina HJS Akatemia aloitti jo toisenlaisen kampanjan, joka toteutetaan viikoilla 15–20. Se antaa kaikkien HJS:n kumppanien mainostaa viikon ajan Pälkäneentien varressa sijaitsevalla mainostaulullaan ilmaiseksi.