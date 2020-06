HJS palaa vihdoin viheriöille – Hämeen Sanomat näyttää ottelun perjantaina suorana lähetyksenä

HJS:n päävalmentaja Lauri Hakasen olemuksesta voi aistia vapautuneisuutta.

Kauden alkaminen on viivästynyt koronaviruspandemian vuoksi, mutta nyt kausi on vihdoin valmis alkamaan. Perjantaina Kaurialan kentälle saapuu vieraita Raumalta, kun Pallo-Iirot saapuu nousijajoukkue HJS:n kauden avausvastustajaksi.

– Vihdoin kausi pääsee alkamaan. Vielä kuukausi takaperin oli kaikki auki, että milloin aloituspotku vihelletään, Hakanen muistuttaa.

– Oikeastaan tilanteemme on kaikesta huolimatta hyvä. Kausi voi puolestamme alkaa.

Hakanen lupailee, että HJS on valmis kauden alusta alkaen.

– Vaikka yksilöharjoittelulla jouduimme menemään yhdeksän viikkoa, olemme pyrkineet pitämään kiinni viikoittaisista harjoittelun kulmakivistämme, jotka siellä olisivat normaalioloissakin. Olemme pyrkineet lisäämään ymmärrystä millainen harjoitusviikon pitää olla ja että ne ovat valmennuksen ja pelaajien välillä hyvin koordinoidut, Hakanen avaa.

Kokonaisuutena HJS onnistui Hakasen mukaan poikkeusolojen harjoituskaudella hyvin.

– Sen perusteella mitä testitulokset näyttivät, pelaajien ominaisuudet olivat säilyneet ja osalla ne olivat jopa kehittyneet. Uskon, että olemme kilpailukykyisessä asemassa.

Paljon muuttunut edellisestä visiitistä

HJS teki ”ranskalaisen visiitin” Kakkoseen kaudella 2018. mutta nousi takaisin vuotta myöhemmin. Tällä kertaa saavutettu asema on tarkoitus pitää.

Hakasen mukaan moni asia on viime kertaan verrattuna nyt toisin. Ensimmäinen tavoite on vähintään säilyä Kakkosessa. Se olisi tärkeää myös hämeenlinnalaisen edustusjalkapallon uskottavuudelle.

– Se on tietysti tavoitteemme, että emme putoa. Moni pelaaja näki jo 2018 konkreettisesti sen, miten iso urheilullinen tasonnosto Kolmosesta on Kakkoseen – ja sitä kokemusta on nyt enemmän. Olemme pyrkineet systemaattisesti nostamaan rimaa, että olemme voineet ottaa useamman askeleen eteenpäin. Keskiarvopelaajan taso on huomattavasti kovempi kuin edellisellä kerralla, Hakanen sanoo.

Hakanen muistuttaa, että oikoteitä onneen ei ole.

– Jos haluamme nostaa tasoamme ja olla parempia, on oltava pitkäjänteisiä omassa toiminnassa. Se on arkista raatamista. Palkinto mitataan kauden jälkeen ja osalle pelaajista tulevien kausien aikana.

