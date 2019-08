HJS sarjasijoituksensa veroinen Kanta-Hämeen paikallisessa

Sarjataulukko menettää usein merkityksensä, kun kentällä mitellään paikkakunnan tai maakunnan herruudesta. Perjantaina Kaurialassa käyty Kanta-Hämeen paikallisottelu Hämeenlinnan Jalkapalloseuran ja Janakkalan Pallon välillä heijasti kuitenkin täydellisesti joukkueiden sijoituksia Tampereen piirin Kolmosessa. HJS vankisti asemiaan sarjakärjessä, kun se leikitteli eteläisen rajanaapurinsa nurin lukemin 4–0 (3–0).

– Tiesimme JanPan vahvuudet ja alussa olimme liian lapasia heidän nopeiden hyökkäystensä puolustamisessa. Kävimme asian puoliajalla läpi ja toisella jaksolla saimme ne jo paremmin kuriin, aloitti HJS:n päävalmentaja Lauri Hakanen pelin perkaamisen.

– Pallolliseen pelaamiseemme olen erittäin tyytyväinen. Harjoitellut asiat näkyvät peli peliltä paremmin kentällä ja pelaajien synkronoitu liikkuminen paranee jatkuvasti. Pystyimme luomaan ja löytämään tiloja ja ylivoimia, joiden puolustamisessa vastustajalla oli vaikeuksia. Seuraava kohokohta kaudella on seuraava peli ja ajatus pitää säilyä vain ja ainoastaan siinä, Hakanen painotti.

Kaksikon välinen ero sarjassa on nyt 34 pistettä ja 12 sijaa. JanPa, joka on syyskierrokselle lähdettäessä osoittanut ainakin taistelevansa sarjapaikkansa puolesta, valahti jälleen jumboksi ja perjantain perusteella huoli sarjaportaan vaihtumisesta alaspäin on todellinen. Joukkueen peruspelaamisessa on suuria puutteita ja ne ilmenevät niin pallottomassa kuin pallollisessakin pelissä.

JanPan pallottoman pelin isoin ongelma on kaksi kärkipelaajaa. Heidän prässipelinsä tapahtuu täysin ilman yhteisymmärrystä ja se luo liikaa ongelmia seuraaville linjoille. HJS pelasi perjantaina kolmella topparilla, jolloin se pystyi avaamaan peliä jatkuvasti alivoimaa vastaan. Kun ensimmäinen linja ohitetaan noin helposti, tiloja syntyy väkisinkin sinne, mistä reikiä sännätään paikkaamaan.

– Tarkoitus oli lähteä matalalla prässillä ja lyödä riistoista kovaa vastaan. Aikainen maali omaan verkkoon vaikeutti taktiikan toteutumista huomattavasti, vastustaja oli tänään muutenkin todella tehokas paikoissaan, jutteli janakkalalaisten pääkäskijä Jarkko Lehtonen pelin jälkeen.

Lehtonen on edelleen luottavainen, että joukkue säilyttää sarjapaikkansa.

– Tietyt runkopelaajat ovat meille tärkeitä ja esimerkiksi Harri Suhosen paluu on todella merkittävä asia. Seuraavat pelit ovat vielä sarjan kovimpia joukkueita vastaan, mutta sen jälkeen otetaan voitot päävastustajista, Lehtonen valoi uskoa tulevaan.