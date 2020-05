HJS:n A-pojat kolkuttelevat tosissaan SM-sarjan ovia – "Voimme pärjätä ketä tahansa vastaan Suomen tasolla"

Tommi Silvennoinen on tehnyt HJS:n junioripuolella voittavaa työtä.

Asia on helppo todentaa.

Silvennoinen on nostanut aiemmin lähivuosina ensin HJS:n B-pojat Kakkosesta aina SM-karsintaan saakka ja toistanut saman tempun myös A-pojissa.

HJS:n A-pojat ovat nousseet Silvennoisen komennossa Kakkosesta ensin Ykköseen ja on nyt SM-karsinnoissa lähellä saavuttaa paikan SM-sarjasta ensi kaudeksi.

Hakan ja HJS:n yhteisjoukkue voitti A-pojissa SM-hopeaa vuonna 2016, mutta edellinen puhtaasti hämeenlinnalainen joukkue muistu heti edes Silvennoisen mieleen.

Edellinen kerta oli vuonna 2008, jolloin HJS nousi A-poikien SM-sarjaan Juha Jakobsson päävalmentajanaan.

Se sen sijaan piirtyy nopeasti Silvennoisen mieleen, miksi HJS on A-pojissa pystynyt temppunsa tekemään.

– Asia on aika yksinkertainen. Meillä on ollut hyvä ja toimiva ryhmä, joka haluaa mennä eteenpäin. Pojat ovat ostaneet ne jutut, joita olemme heille yrittäneet myydä, Silvennoinen sanoo.

– Poikien usko on kasvanut sellaiseksi, että voimme pärjätä ketä tahansa vastaan Suomen tasolla. Enää ei ole mentaalista estettä.

Fysiikka ja pelikirja kunnossa

Pelkästään mentaalinen puoli ei kuitenkaan riitä SM-sarjapaikan saavuttamiseksi.

Silvennoinen kertoo, että hänen valmennustiiminsä ideologia on perustunut kahteen kulmakiveen – fysiikan kuntoon laittamiseen ja selkeään tapaan pelata.

– Sieltä kilpailuetu on muodostunut. Hyvällä fysiikalla sai vielä pari vuotta sitten paljonkin kilpailuetua, mutta nyt kun kaikki jätkät tietävät miten esimerkiksi avaamme peliä, lopputulos on ollut hyvä, Silvennoinen sanoo.

– Teknisillä osa-alueilla emme voi kilpailla, joten kilpailuedun on tultava fysiikasta ja taktiikasta.

Silvennoinen huomauttaa, että iso merkitys A-poikien vahvaan kauteen on ollut myös HJS ry:n huippuvaiheen valmennuspäällikkö ja HJS-akatemian päävalmentaja Lauri Hakasella.

– Hänen vaikutustaan ei voi väheksyä. Kävimme UEFA A -valmentajakoulutuksen yhdessä ja paljon olemme tehneet yhdessä töitä sen eteen, että juniorijalkapallon taso Hämeenlinnassa nousisi.

Tavoite lähellä toteutua

Koronaviruspandemian vuoksi SM-karsintojen sarjajärjestelmää rukattiin niin, että kuusi joukkuetta nousee SM-sarjaan ilman jatkokarsintoja.

Kun viisi ottelua pelanneella HJS:llä on vielä kolme ottelua pelaamatta SM-karsintaa, joukkue on tällä hetkellä B-lohkossa neljäntenä yhdeksällä pisteellään. HJS on viisi pistettä edellä viivan alapuolella seitsemäntenä olevaa FC Jazzia, jolla on jäljellä yksi ottelu vähemmän. Jazz voi parhaimmillaan yltää 10 pisteeseen.

Silvennoisen mielessä kaikki lähtee kuitenkin siitä, että HJS ratkaisee itse paikkansa kukistamalla seuraavassa ottelussaan 13. tai 14. kesäkuuta pelattavassa ottelussa FC Interin.

– Nousu SM-sarjaan on joukkueen tavoitteena ja se on näkynyt siinä miten he ovat tehneet töitä koronarajoitusten aikana. Jalka ei ole noussut kaasulta, päinvastoin, Silvennoinen sanoo.

Yksi voitto riittäisi

Silvennoisen mukaan A-poikien SM-sarjapaikalla olisi valtava merkitys HJS:n junioriputkelle.

– Pidän tärkeänä poikien ja koko seuran kannalta, että on selkeä näkymä junioreista edustukseen, Silvennoinen luonnehtii.