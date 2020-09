Tampere on ollut tällä Kakkosen kaudella Hämeenlinnan Jalkapalloseuran edustusjoukkueelle paha paikka. HJS:llä on kuudesta vieraspelistään vain neljä pistettä, mutta juuri Tampereella se on hävinnyt kaikilla kolmella vierailullaan. Tampereen Pallo-Veikot sai...