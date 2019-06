HJS:n nousujuna on tukevasti raiteillaan – päävalmentaja Hakanen: “Sarja on tulossa vasta puoliväliin”

Jalkapallon Tampereen piirin kärjessä on perjantain kierroksen jälkeen vain yksi joukkue. Hämeenlinnan Jalkapalloseura otti piikkipaikan yksin haltuunsa, kun se kaatoi yhdeksän sarjakierroksen jälkeen tappiottomina olleiden joukkueiden kohtaamisessa Nokian Palloseuran vieraissa numeroin 0–3 (0–1).

Hämeenlinnalaiset siirtyivät ottelussa johtoon 23. peliminuutilla Juuso Huhtapellon osumalla. Valtteri Kaarna antoi vierasjoukkueen johdolle lisää elintilaa maalaamalla toisen jakson alussa taululle 0–2-numerot ja edellisessä kotiottelussa juhannusta ennen komealla kaukolaukauksella Kaurialan yleisöä ilahduttanut Prince Mokuma viimeisteli loppunumerot 0–3 yksitoista minuuttia ennen täyttä aikaa.

HJS:n päävalmentaja Lauri Hakanen oli ottelun jälkeen tyytyväinen mies.

– Olen ylpeä joukkueen päivän suorituksesta. Viime pelin jälkeen puhuttiin, että tarvitsemme taktista kypsyyttä siinä, miten poistetaan painetta omasta päästä tiukassa paikassa. Tänään tekeminen oli määrätietoista ja puolustaminen todella hyvää. Iskimme NoPS:n heikkouksiin kiinni terävästi. Esitys oli joukkueena erinomainen, Hakanen kehui.

Toissa kaudella Kolmosen näytöstyyliin voittanut HJS on aloittanut vuoden Kakkosen visiitin jälkeen piirinsarjan taas täydellisesti. Hakanen kuitenkin vielä toppuutteli mahdollisia nousupuheita.