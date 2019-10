Hopeamitalisti Dicken ryösti pisteet mestari Cocksilta

Riihimäen Cocksin pienet vaikeudet käsipallon SM-liigassa saivat jatkoa keskiviikkona. Viime kevään finaalivastustaja Helsingin Dicken ryösti sarjapisteet hallittuaan ottelua erityisesti sen toisella jaksolla. Hopeamitalisti Dicken juhli voittoa maalein 23–29 (16–14).

Runkosarjan kannalta tappio ei vielä oleellisesti mutkistanut riihimäkeläisten tilannetta. Dicken johtaa sarjaa ilman pistemenetyksiä.

Cocks on kahden voiton sekä kahden tappion jälkeen kolmantena, edellään Karjaan BK-46. Tasapisteissä riihimäkeläisten kintereillä on Siuntion IF.

Mestareiden liigaan panostava Cocks on aloittanut kotimaan sarjan takkuisesti. Lisäksi joukkueen kapteeni Teemu Tamminen kärsi edelleen pelikieltoa, joka hiljattain kurinpitovaliokunnan käsittelyssä venähti kolmen ottelun mittaiseksi ja ulottui siten keskiviikon kamppailuun saakka.

Filip Söderlund ja Gusten Montonen aloittivat helsinkiläisilotulituksen, jossa päärooliin nousivat lopulta maalivahti Mikael Mäkelä ja liettualainen takamies Tadas Stankevicius . Cocksin puolustus ei kookkaan pelurin liikkeissä pysynyt mukana ja Stankevicius mätti ottelussa peräti 11 maalia.

Ensimmäisellä jaksolla Cocks pystyi Nico Rönnbergin , Roni Syrjälän , Bojan Zupanjacin ja Yury Semenovin maaliahneudella hallitsemaan vielä hienokseltaan peliä, mutta Dicken muutti tauolla hieman hyökkäyskuvioitaan. Toisella puoliajalla jo kuuden minuutin pelin jälkeen vieras hivuttautui Stankeviciusin maaleilla kamppailussa johtoon. Pian johto-osuman jälkeen Dickenin puolustus yhdessä maalivahti Mäkelän kanssa piti Cocksin maalihanat kiinni peräti 15 minuutin ajan.

Pitkä maaliton jakso riitti tällä kerralla viemään vieraat selvään voittoon.