HPK alkaa hakea arkista rytmiään – Kerhon liigajoukkue pääsee todenteolla vauhtiin ensi viikolla

Päävalmentaja Matti Tiilikainen on tyytyväinen miehistönsä kesäharjoitteluun.

Jääkiekkoliigan alkuun on aikaa, mutta HPK:n joukkue on jo palannut kaukaloon. Jääharjoittelun ensimmäinen viikko Hakio-hallissa on kuitenkin vielä tuntuman hakua. Todenteolla päävalmentaja Matti Tiilikaisen miehistö pääsee vauhtiin ensi viikolla.

– Maanantaina suurin osa joukkueesta oli ensimmäistä kertaa kasassa. Tästä se matka kohti lokakuun alkua ja sarja-avausta käynnistyy, mutta vasta alkuviikosta pääsemme oikein kunnolla hommiin, kun ohjelmassa ovat muun muassa testit ja palaverit, Tiilikainen kertoo.

Ensimmäistä kauttaan HPK:n peräsimessä aloittava valmentaja on tyytyväinen miehistönsä kesäkuntoon. Koronan takia pelaajien omatoiminen jakso oli tänä kesänä tavallista pidempi, mutta se ei haitannut menoa.

– Kyllä siltä näyttää, että kaikki ovat tehneet hommia oikein kovastikin. Miehet palasivat hallille hyvillä mielin ja odottavat jo kuumeisesti kauden alkua. Odotuksetkin ovat korkealla, kun katsoo porukkaa. Meillä on kasassa taitava, hyvämoraalinen ja tervepäinen joukkue, jonka tavoitteena on lähteä haastamaan hyvällä liikkeellä muita joukkueita, Tiilikainen pohtii.

Valmennus tyytyväinen rinkiin

Tiilikainen kuitenkin korostaa, että kauden alkuun on vielä aikaa, eikä pistettäkään ole vielä saaliina.

– Kaikki on siis vielä ennakkoveikkailua, ja faktaa alamme saada vasta, kun joukkueen kokoonpano alkaa hahmottua. Viisikoiden kasaamisen jälkeen olemme taas hieman viisaampia, Tiilikainen nauraa.

Kesän ajan päävalmentaja on seurannut taustalla joukkueensa menoa. Hommia paiski puolestaan enemmän fysiikkavalmentaja Timo Turunen.

– Tumba on vastannut pelaajien kesäharjoittelun ohjelmista. Muun valmentajatiimin roolit alkavat vasta nyt korostua. Minä tapasin pelaajia vain muutamaan otteeseen kesän aikana, Tiilikainen sanoo.

HPK:n miehistö täydentyi alkuviikosta hyökkääjä Juuso Ikosella ja maalivahti Daniel Lebedeffillä. Tämän kaksikon jälkeen Kerholla on koossa jo noin 30 pelaajan rinki, mutta yhden hyökkääjän ruutu saatetaan vielä täyttää.

– Niin. Katsotaan nyt, miten homma lähtee käyntiin. Tässä vaiheessa valmennus on kuitenkin tyytyväinen tilanteeseen. Olemme saaneet juuri oikeanlaisia pelaajia.

Tiilikainen vetää joukkueensa ensimmäiset jääharjoitukset keskiviikkona. Tuolloin kaukalossa pitäisi viilettää myös Ruotsin SHL:ssä ja Pohjois-Amerikan AHL:ssä kannuksia hankkinut Ikonen.

– Uskon että hän on meille erittäin hyvä vahvistus. Nyt puhutaan nimittäin 25-vuotiaasta huippupelaajasta, mutta kuten Mikakin (urheilujohtaja Toivola) on todennut, aika kuitenkin näyttää sen, mihin rooliin kaveri istuu. Olemme erittäin iloisia, kun Juuso valitsi HPK:n ja odotamme yhteistyöltä todella paljon, päävalmentaja Tiilikainen sanoo. HäSa