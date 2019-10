HPK harjoittelee keskialueen tukkimista tanskalaisia vastaan juniorein – ”Saamme niin sanotusti treenimatsin”

HPK:n hyökkääjä Henri Kanninen myöntää, että miesten liigajoukkueella painoi neljän pelin viikon lopussa lauantaina. Tällä viikolla HPK pääseekin aluksi niin sanotusti nollaamaan.

Viikon aluksi HPK kohtaa tiistaina panoksettomassa Mestarien liigan lohko-ottelussa tanskalaisen Rungstedin. Molempien joukkueiden putoaminen jatkosta on jo varmistunut ennen keskinäisiä kohtaamisia.

Ottelun teemat lohkon heittopussia vastaan ovat kokoonpanon kierrätys ja pelin palauttaminen oikeille urille.

– Emme ole pelanneet Liigassa kovin hyvin. Tämä on mahdollisuus parantaa, kun saamme niin sanotusti treenimatsin. On paljon kaikkea, mikä ei vielä toimi niin kuin pitää, Kanninen toteaa.

– Esimerkiksi tuntuu, että vastustaja pääsee vähän liian helposti kuljettamalla meidän alueellemme. Tehokkuutta kaivataan myös.

Valmentaja Juuso Nieminen linjasi kehityskohteeksi myös kiekonhallinnan varmistamisen.

– Voisimme olla paljon parempia siinä, mihin asemaan edellinen ketju jättää pelin, ja miten hyödynnämme alueelletulon. Jos emme saa kontrolloitua suoraa hyökkäystä, pitää tehdä selvä valinta, että nyt alkaa päätypeli. Emme ole olleet kauhean hyviä puolenvaihdoissa, Nieminen paalutti.

– Iskupelaamisemme puolustusalueella on ollut vajaata, kun keskialueesta on tultu helposti läpi. Pitkä päätypeli omassa päässä on hyökkäysenergiasta pois.

Kokoonpanosta valmentaja Juuso Nieminen ei kertonut maanantaina vielä kaikkia yksityiskohtia, sillä HPK pohti hänen mukaansa vielä CHL:ään nimetyn 30 pelaajan listan soveltamismahdollisuuksia.

– Otamme mahdollisuuksien mukaan paljon nuoria mukaan A-junioreista. Näin saamme osalle äijistä lepoa, ja nuorille jätkille tulee hyvä paikka mittaamaan omaa tasoa. Se vaikuttaa myös, keitä A-junioreista on ylipäänsä ehjänä, Nieminen sanoi.

Nieminen paljasti kuitenkin, että Liigassa pitkässä pelikiellossa ollut puolustaja Arto Laatikainen ja lauantaina maalille vaihdettu kolmosmaalivahti Rasmus Reijola pelaavat tiistaina, ainakin alustavasti.

Liigaan paluu tapahtuu viikonloppuna, kun Kerho vierailee Turussa ja isännöi Sportia. Niemisen mukaan TPS-peli tuntuu vielä kaukaiselta.