HPK-kannattajien rakastaman virtuoosin tarina oli jäädä kirjoittamatta – Petteri Sihvonen avaa, miten Michael Jolysta kasvoi yksi Liigan vaarallisimmista ratkaisijoista

Michael Jolyn taival HPK:ssa on tähän asti ollut uskomaton. Se on kertomus siitä, miten nivaska asioita kuten taito, lahjakkuus, sattumanvaraisuus ja jopa välinpitämättömyys ovat osa huippu-urheiluun kutoutuvaa verkostoa.

Mahtaakohan Michael Joly itsekään tajuta, miten kaikki oikeastaan johti tähän hetkeen?

Tämä virtuoosi Jolyhan aluksi suorastaan haistatteli tätä täkäläistä historiallisesti merkityksellistä suomalaisen jääkiekkoilun yhtä kulmakiveä, hämeenlinnalaista jääkiekkoyhteisöä.

Olen ollut kauan lajissa mukana, mutta en ole koskaan ennen nähnyt sellaista käytöstä keneltäkään pelaajalta, jota Joly viljeli ensimetreillään HPK:ssa. Kaikessa, aivan kaikessa, useiden pelien ajan vika oli kaikissa muissa kokoa ajan kuin Jolyssa itsessään. Tämä siis tapahtui rapiat vuosi sitten, viime kauden alussa.

Tuolloin Joly todella näytti kaikilla ilmeillään ja eleillään, että hänen ketjukaverinsa, viisikkonsa puolustajat, joukkuetoverit, valmentajat ja arvatenkin koko toimiston väki ovat alle arvostelun.

Tiilikaisen sietokyky

Mahtaako Joly tänä päivänäkään ymmärtää, mikä tuuri hänellä kävi, että Kerhon päävalmentaja viime sykysynä oli Matti Tiilikainen? Tiilikainen katsoi läpi sormiensa sellaista pelaajan käytöstä ja ailahtelevaa pelisuoritusta, että alta pois. Tiilikaisen kärsivällisyys – tai välinpitämättömyys tai aseman heikkous tai mikä lie muu – mahdollisti sen, ettei Joly saanut lähtöpasseja Kerhosta.

Tiilikaisenkin mitta tuli lopulta täyteen. HIFK-ottelussa 2. lokakuuta 2021, joka päätyi olemaan lopulta Tiilikaisen viimeinen HPK:n päävalmentajana, Joly sai katsomokomennukseen. Jolyn tie näytti jopa nousevan pystyyn HPK:ssa.

Mutta kävikin niin, että Tiilikainen sai tuon 6–2-tappioon päättyneen ottelun jälkeen potkut. Se muutti Jolyn kohtalon jääkiekkoilijana ja ehkä jopa ihmisenä. Myönnän kernaasti, että olin hengessäni ajatellut, ettei Jolylla mene ihmisenä hyvin, niin oudosti hän oli koko viime syksyn käyttäytynyt.

Kuultuani Jarno Pikkaraisen astuvan Tiilikaisen saappaisiin ajattelin, että nyt on Jolyn päivät lopullisesti luettu Kerhossa.

Kun Pikkarainen ei ollut HIFK:ssa sietänyt pientä taituria Iikka Kangasniemeä, ei hän sietäisi todellakaan Michael Jolya.

Mutta vielä mitä!

Käänteentekevä Pikkarainen

Kun Pikkarainen saapui taloon, alkoi hämmästyttävä käänne.

Pikkarainen ja Joly löysivät kuin löysivätkin yhteisen sävelen. Pikkarainen pelasti Jolyn, ja vuorostaan Joly on uskomattoman hienoilla peliteoillaan auttanut jäällä niin Pikkaraista kuin joukkuetta lukemattomia kertoja.

En liioittele, kun sanon, että Joly on erittäin suuri tekijä siinä, että Jarno Pikkarainen on tällä hetkellä jälleen kovaa valuuttaa Liigan päävalmentajamarkkinoilla. Sikäli Pikkaraisen ja Jolyn kaunis liitto on ollut kaksisuuntainen tie.

Ei tässä enää häiritse yhtään sekään, että Joly tuulettaa ja iloitsee omia maalejaan ja syöttöpisteitään kuin Vladimir Krutov konsanaan aikoinaan punakoneen paidassa, yhtä kivikasvoisena.

Se on hänen yksityisasiansa, merkki hänen persoonastaan.

Joka tapauksessa nyt Joly tekee hyvää koko yhteisölle, hän on omintakeisella tavallaan vahva joukkuepelaaja.

Pelaajan metamorfoosi

Joly ei provosoidu enää mistään. Ei mistään. Hän ei näytä mieltään. Ei purnaa tuomareille, ei vastustajille. Saati omille pelikavereilleen.

Steve Mosesille hän ei hevillä syötä, mutta sellainen hegemoniasta taisteleminen kuuluu asiaan, kunhan vain Pikkarainen ymmärtäisi erottaa kaksikon ylivoimapelistä eikä peluutuksessakaan saisi mennä niin, että Jolysta menee Moses tai Mosesista Joly.

En muista koskaan nähneeni tällaista jääkiekkoilijan metamorfoosia – pelaajan muodonmuutosta aivan joksikin toiseksi –, jonka Michael Joly on käynyt lävitse yhden vuoden aikana Hämeenlinnassa.

Surkeasta kiukuttelevasta diivasta vailla mitään perusteita edes olla diiva on sukeutunut uskomaton taituri, ratkaisija ja joukkuepelaaja, joka nousee papereissani ulkomaalaisvahvistuksien osalta Kerhon historiassa aina sinne jonnekin Igor Kuznetsovin luokkaan, ja ylikin.

Taiturimainen pelaaja

Michael Jolyn harhautukset kiekollisena pelaajana ovat hämmästyttävää tehokasta taidetta. Olen katsonut asiaa hyvin tarkasti analysoiden.

Jolylla on se kyky, jota Vladimir Jursinov yritti opettaa Saku Koivulle ja kumppaneille siinä lopullisesti onnistumatta.

Kun Joly siirtää kiekon vaikkapa oikealta vasemmalle eli rystyltä kämmenelle editse ja ohitse puolustavan vastustajan, hänellä on sillä siunaamalla vielä oikean luistimen ratkaiseva potku käyttämättä, jonka hän heti käsien liikkeen jälkeen käyttää – ja ohittaa vastustajan.

Jolylla on lisäksi erikoinen taito muutella suuntaansa jarruttelemalla joko kahden luistimen tai yhden luistimen jarrutuksia kiekon kanssa liikkuessaan – ja samalla hänen silmien ja käsien koordinaatio operoi vastustajan tai useamman vastustajan mailapuolustusta vastaan niin, ettei puolustavan pelaajan tuikkaus osu kiekkoon tai hänen mailaansa.

Ja koko ajan Joly pelisilmällään havainnoi, edetäkö itse vai antaako syöttö. Joly on maalintekokykynsä lisäksi erinomainen ratkaisevien maalisyöttöjen antaja.

Silmän ja nopeiden käsien koordinaatiota on sekin, että Joly on erinomainen kiekkorosvo. Erikoisuutena se, että hän salamannopeasti nostaa vastustajan mailaa toiselta puolelta kuin muut tapaavat nostaa.

Rinkelinmäen ”Gretzky”

Meinaa ottaa vatsanpohjasta, kun Joly lähtee suorittamaan voittomaalikilpailun laukaustaan.

Aivan kaikki tietävät, etenkin vastustajan maalivahdit, että hän livauttaa nopean rannevetonsa sadasosasekunnilleen oikealla hetkellä maalivahdin mailan kannan ja oikean jalan välistä jäätä pitkin verkkoon. Vaikka se tiedetään – sinne se aina sujahtaa. Vaan jos tunneli on kiinni, Joly kihauttaakin rystyltä.

Muistan verranneeni Jolya Hämeen Sanomissa jopa Wayne Gretzkyyn.

Se oli tietysti liioittelua puoleltani.

Se kuitenkin kuvasti, miten haltioissani hänen pelaamistaan seuranneena olen toisinaan ollut.