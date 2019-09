HPK-kiekkonaiset ehjänä vasta sarja-avaukseen – “Iso kapteeni” Noronen johtaa nuorta joukkuetta yläjatkosarjaan

Selvien ennakko-odotusten tilalla on paljon kysymysmerkkejä ja suuria toiveita, ennen kuin jääkiekon Naisten Liiga käynnistyy viikonloppuna kaksipäiväisellä sarjaturnauksella Kuopiossa.

HPK-kiekkonaiset on uuden liigakauden alla yksi suurimmista arvoituksista. Uuteen valmennukseen siirtynyt joukkue ei pelannut harjoituskauden aikana yhtään harjoitusottelua tavallisella, ehjällä kokoonpanollaan.

Kyyti oli harjoitusotteluissa välillä kylmää. Joukkue kärsi selvät tappiot Kiekko-Espoolle, venäläiselle SKIF:ille ja jopa liiganousija HIFK:lle. Toisaalta Tampereen Ilves kaatui kahdesti.

Päävalmentaja Katja Pasanen myöntää, että joukkue on vielä pelillisesti kaukana valmiista, mutta harjoituskaudesta ei voi hänen mukaansa tehdä isoja tulkintoja.

– Alamme nyt saada kaikki pelaajat takaisin sairaslistalta, ja pääsemme pelaamaan “omalla” porukalla. Tässä vaiheessa kautta ajetaan toki vielä omaa pelitapaa sisään, joten intoa on varmaan enemmän ensimmäisenä viikonloppuna kuin oikeita asioita pelissä, Pasanen sanoo.

– Tätä varten on tehty monta kuukautta töitä. Meillä on hyvät valmiudet pelata nyt, ja menemme koko ajan oikeaan suuntaan.

Toinen puoli HPK:n arvoitusta on kokoonpano, joka huokuu menestysodotuksia. Kiekkonaisten ringissä on kymmenkunta pelaajaa enemmän kuin viime kauden alkaessa, joka sinänsä on jo hyvä lähtökohta.

Kokeneet paluumuuttajat, kuten kaikkien aikojen naisliigapelaajana pidetty Riikka Noronen ja Noora Jaakkola , tuovat kaivattua lisää nuoreen joukkueeseen. 12 joukkueen 26 pelaajasta on alle 20-vuotiaita. Näiden joukossa on muun muassa naisten maajoukkueesta pelipaikkaa lunastamassa oleva 18-vuotias Julia Liikala .

Noronen pelasi HPK:ssa aiemmin kaudet 2009–17, mutta joukkue on hänelle hyvin uusi.

– Tämä on nuori ja nälkäinen joukkue, ja tavallaan siihen oli jännittävää tulla. Tosi hyvin olen päässyt mukaan joukkueeseen, ja olemme hioutuneet hyvin yhteen. Ei meillä ole mitään eroa nuorien pelaajien ja minun välillä, Noronen toteaa.

– Kovaa olemme tehneet hommia sen eteen, että olisimme valmiita nyt, kun tosipelit alkavat. Vihdoinkin näkee, miten hyvin pelaamme oikeasti, ja siksi onkin odottavainen tunnelma.

566 SM-tason runkosarjaottelun Noronen on Pasasen mukaan kunnioitettu esikuva joukkueessa. Ei siis ihme, että 36-vuotias hyökkääjä on HPK:n uusi kapteeni.

– Hän on loistava persoona johtavana pelaajana. Hänellä on vahva kunnioitus kopissa. Hän pystyy jäällä ja jään ulkopuolella näyttämään omalla toiminnallaan esimerkkiä. Hän on iso kapteeni, Pasanen kuvailee.

– Vanhemmat pelaajamme ovat ottaneet hyvin koppia siitä, että he haluavat auttaa nuoria kasvamaan. Näen tämän joukkueen rakenteen vahvuutena, koska nuoret saavat hyvin valmiuksia. Tavoitteena on, että useampi pelaaja uskaltaa ottaa roolia ja pelata rohkeasti.

Myös Pasanen kertoo päässeensä hyvin sisään HPK-perheeseen.

– Täällä on helppo mennä puhumaan kenen valmentajan kanssa tahansa. Sen näkee, että koko HPK tekee asioita yhdessä. Se logo ja halli yhdistää, Pasanen havainnoi.

Lähiviikot tai -kuukaudet näyttävät, millainen joukkue HPK-kiekkonaiset tämän kauden liigassa on todellisuudessa. Selvää kuitenkin on, että kuuden joukkueen ylempään jatkosarjaan ja siten suoraan puolivälieriin pitäisi yltää.

– Se pudotuspelipaikka on välitavoitteemme. Sitten kun se on saavutettu, teemme uuden tavoitteen, Noronen kertoo.

– Luulen, että tasainen sarja on edessä. Sijoitan meidät kuitenkin sinne ylempään jatkosarjaan, ja luulen, että muu joukkue on samaa mieltä.

Vastustajista nimensä Bluesista Kiekko-Espooksi muuttanut hallitseva mestari on kauteen lähdettäessä selvä suosikki. Hopeamitalisti Ilves sen sijaan menetti avainpelaajiaan muun muassa HPK:hon (Noronen, Anniina Kaitala ja jo viime kauden puolella Ida Karjalainen ).

Sarjanousija HIFK on mahdollinen yllättäjä suurella pelaajaringillään ja naisleijonaikoni Karoliina Rantamäen johtamana. Viime kaudellakin alempaa jatkosarjaa pelanneet Sport, Lukko ja TPS eivät ennakkoon haasta edes IFK:ta.

Hyökkääjä Kiti Seikkula ja maalivahti Riikka Oinonen ovat loukkaantumisten takia toistaiseksi sivussa HPK:lta. HäSa