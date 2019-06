HPK-kiekkonaisten budjettiin jälleen “merkittävä osa” miesten liigaseuralta – “Paljon helpompi hengittää”

Hämeenlinnan edustusjääkiekkoseurat HPK Liiga ja HPK Kiekkonaiset solmivat maanantaina uuden ensi kautta koskevan yhteistyösopimuksen. Miesten Liigan jääkiekkoliiketoimintaa pyörittävä HPK Liiga oy tukee myös ensi kaudella varsinaisesti HPK-juniorijääkiekko ry:n alaisuudessa toimivaa naisten liigajoukkuetta taloudellisesti suoraan ja välillisesti.

Summia HPK-leireistä ei kerrota, mutta Kiekkonaisten tärkein taloudellinen taustahenkilö, markkinointipäällikkö Jyrki Rantanen sanoo rahasumman muodostavan merkittävän osan naisten joukkueen budjetista.

– Kerho tukee toimintaamme hyvin rahallisesti ja muutenkin. Tulemme näkymään ensi kaudella entistä enemmän HPK Liigan tapahtumissa, kuten HPK:n 90-vuotisjuhlaturnauksessa (harjoitusturnaus elokuussa). Pelaamme sen yhteydessä omia norjalaisvieraitamme vastaan. Teemme kauden aikana paljon molemminpuoleista markkinointiyhteistyötä, Rantanen kertoo.

HPK Liiga oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen ei kommentoi summia suhteessa liigaseuran budjettiin. On kuitenkin varmaa, että miljoonien eurojen liikevaihtoon nähden amatöörijoukkueen auttaminen on murusia.

– Olemme varmasti heille tärkeä tukija ja ylpeitä siitä. Haluamme nähdä, että hämeenlinnalainen naisten jääkiekko menee eteenpäin. Se on meille tämän yhteistyön isoin palkinto, Toivanen sanoo.

Naisten jääkiekkovaikuttajat Suomessa ovat maajoukkuepäävalmentaja Pasi Mustosen johdolla peräänkuuluttaneet, että naisten kiekon kasvun ja ammattimaistumisen suurin mahdollistaja olisi naisten liigajoukkueiden siirtyminen miesten liigaseurojen alle.

Suomessa yhdenvertaisuuskuilu on keskimäärin valtava, mutta Rantasen mukaan Hämeenlinnassa tilanne on suhteellisen hyvä.

– Emme voi valittaa. Molemminpuoleinen yhteistyö on täällä hyvää. Uskoisin, että olemme Suomen mittapuulla jonkinasteisia edelläkävijöitä. Tulisimme kyllä toimeen ilmankin tätä tukea, mutta nyt on paljon helpompi hengittää, Rantanen muotoilee.

Vaikka HPK Liiga onkin Kiekkonaisille jo nykyisellään tärkeä tukija, naisten puolella pysytään realistisina.

– Seuraava askel syvempään yhteistyöhön olisi tästä siirtyminen saman firman yhteyteen, mutta se ei olisi kovin fiksu ajatus, Rantanen toteaa.

Toivasen mielestä naisten joukkueen ottaminen liigayhtiöön ei ole ajankohtaista, vaan tärkeintä on tällä hetkellä, että HPK-kiekkonaiset kykenee kehittämään omaa toimintaansa yhteistyössä Liiga oy:n kanssa.