HPK-kiekkonaisten joukkue lähes valmis – "Peilin eteen on mentävä, jos ei mitaleista pelata"

Naisten Liigassa pelaavan HPK-kiekkonaisten joukkue alkaa olla jo lopullisessa muodossaan.

Heta ja Kiti Seikkulan, Viivi ja Kiia Simolan, Emma Katajamäen, Saara Kolehmaisen ja Noora Jaakkolan jatkosopimusten myötä HPK-kiekkonaisilla on tehtynä sopimukset kahden maalivahdin ja 21 kenttäpelaajan kanssa.

– Haemme ehkä vielä yhtä maalivahtia ja 1-2 kenttäpelaajaa, mutta tällä joukkueella on jo hyvä lähteä kauteen. Jos jostain löytyy vielä liigatasolle sopivia pelaajia, voimme heitä vielä ottaa, manageri Jorma Hassinen sanoo.

Hassinen on erityisen mielissään siitä, että tulevaisuuden huippupelaajiksi arvioidut Heta ja Kiti Seikkula jatkavat Hämeenlinnassa. Heta Seikkula leipoi viime kaudella runkosarjassa 30 ottelussa tehot 5+13=18 ja kiristi tahtiaan vielä pudotuspeleissä iskien viidessä ottelussa tehot 4+1=5. Kiti Seikkula puolestaan tehtaili 16 runkosarjan ottelussa yhtä monta tehopistettä (7+9).

– He ovat molemmat tulevia suomalaisia huippujääkiekkoilijoita. Heta oli puolustajan paikalla parhaita pelaajiamme ja hän on erittäin sulavaliikkeinen pelaaja, jolla on edessään loistava tulevaisuus. Kiti paransi kevättä kohden ja hänestä tulee loistava tuleva maajoukkuepelaaja. On erittäin tärkeää, että saimme heidät pidettyä, Hassinen kommentoi.

– Meidän puoleltamme on tuettava heitä kehityksessään ja annettava mahdollisuus harjoitella poikien kanssa. Heidän roolinsa tulee vain kasvamaan. Vastuuta on kannettava entistä enemmän ja heidän on otettava joukkuetta reppuselkään. Isoa roolia on tarjolla.

Simolan serkukset Viivi ja Kiia Simola sekä Saara Kolehmainen ovat myös pelaajia, joiden huominen on Hassisen mukaan valoisa.

Viivi Simola, 18, esiintyi viime kaudella kahdessa runkosarjaottelussa (0+0), Kiia Simola, 18, yhdessätoista (0+1) ja vasta 15-vuotias Kolehmainen 23 ottelussa (1+3).

– Tasonnostoa odotetaan Simoloilta, että he voivat kantaa enemmän vastuuta. Saara on tulevaisuuden tähtiä, jota haluamme olla viemässä eteenpäin kohti alle 18-vuotiaiden maajoukkuetta myös poikapuolen harjoittelun kautta, Hassinen toteaa.

Emma Katajamäki (30 ottelua, 1+2=3) ja Noora Jaakkola (25 ottelua, 3+7=10) tulevat olemaan joukkueessa Hassisen mukaan arvokkaita runkopelaajia.

– Emma on pelannut useamman vuoden ja häntä voidaan hyödyntää puolustajana tai hyökkääjänä. Hänen monipuolisuutensa on arvokas valmennukselle sitä kautta, sillä hän tuo vaihtoehtoja, Hassinen kiteyttää.

– Noora on puolestaan aivan vimpan päälle joukkuepelaaja, joka on valmis tekemään joukkueen eteen mitä hyvänsä. Jos sellaisen periksiantamattomuuden saisi juurtumaan koko joukkueeseen, edessä olisi taatusti pitkä kevät.

Joukkueella on Hassisen mielestä tulevalle kaudelle vain yksi tavoite – mitalipelit.

– Peilin eteen on mentävä, jos ei mitaleista pelata. Meillä on huipun kynnyksellä muutamia pelaajia, joilla on kaikki eväät ihan mihin tahansa. Uskon, että valmennus saa tästä nipusta revittyä irti sen, mikä siitä revittävissä on, Hassinen pamauttaa.

Pelaajat ovat koronaviruspandemian vuoksi harjoitelleet omilla paikkakunnillaan ja raportoineet valmennukselle tekemisistään sekä käyneet keskusteluja kehityskohteista. Koronavirus on aiheuttanut myös muita muutoksia ensi kauden suhteen.

– Naisten Liigassa on tehty ratkaisu, että kauden avausturnaus on peruttu. Tavoite on, että kausi alkaisi syyskuussa, mutta jos tilanne yhteiskunnassa on huono – sitten se ei ala, Hassinen sanoo.

– Huoli terveydestä on kaikilla. Emme tietenkään halua, että kukaan sairastuisi. Yleisömäärät eivät ole Naisten Liigassa sellaisella tasolla, että meidän tarvitsisi edes harkita muuta kuin pelaajien terveyttä. HäSa