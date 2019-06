HPK paikkaa Eetu Tuulolan lähdön – Antti Pennasen seuraajaa kaudeksi 2020–21 kartoitetaan jo

Suomen mestaruuden muun HPK-joukkueen tavoin viime keväänä voittaneen Eetu Tuulolan siirtyminen NHL:ään Calgary Flamesin organisaatioon tuo HPK:n kokoonpanoon yhden pelaajan kokoisen aukon – mutta tulevaisuudessa taas lisää NHL-korvausrahoja.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola vahvistaa Hämeen Sanomille, että Tuulolan lähtö tullaan korvaamaan kokoonpanossa.

– Eetun tilalle hankitaan pelaaja. Hänen tulevan kauden palkkansa verran on rahaa siihen käytettävissä, mutta ei enempää, joten sen mukaan toimitaan, Toivola ynnää.

HPK:n pelaajabudjetti tulee säilymään ennallaan viimekautisesta – eli ilmoitetussa 1,75 miljoonassa eurossa. Esimerkiksi NHL-siirtokorvausten ja Liigan palkintorahojen avittamana HPK:n tilikauden voitto oli 382 651 euroa.

HPK:n joukkue on kasattu viime kauden aikana vain Liigaa silmällä pitäen, mutta mestaruuden tuoma paikka CHL:ssä toi uusia haasteita kuormituksen ja pelaajamateriaalin leveyden suhteen.

– On päätetty, että pelaajabudjetti pysyy samana CHL:stä huolimatta. Siksi on entistä tarkemmin katsottava, mitä tarvitsemme – on katsottava ajankohtaa ja mille pelipaikoille reagoimme. Mutta jos Eetun tilalle löytyy sopiva pelaaja, pyrimme toimimaan nopeasti.

Toivolan mukaan HPK:n pelaajabudjetista kaikkia rahoja ei ole käytetty, mutta liikkumavaraakaan ei ole hurjasteluun markkinoilla.

– Eetun keissin ulkopuolella emme tällä hetkellä reagoi ja toimi. Jos nyt reagoi, saattaa tehdä virhevalinnan. Voi olla, että katsomme ensin harjoitusotteluita ja tuleeko loukkaantumisia. Tämä siksi, että jos nyt hankimme hyökkääjän ja syksyllä pakkeja loukkaantuu, tilanne on hankala. Siksi ei kannata nyt hätiköidä, Toivola sanoo.

Niukka raami pelaajabudjetin sisällä ei kuitenkaan poista mahdollisuutta hankkia huippupelaajaa.

– Raha ei määrittele aina pelaajan tasoa. Esimerkiksi viime kaudella Niclas Lucenius oli hyvä esimerkki siitä, että hyvä pelaaja ei välttämättä maksa älyttömästi. Toki tuollaisia ei joka kausi osu kohdalleen, Toivola muistuttaa.

HPK:lla on sopimus tällä hetkellä neljän maalivahdin kanssa – Joona Voutilaisen , Antti Karjalaisen , Rasmus Reijolan sekä Tuomas Aallon kanssa. Se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että kaikkia on mahdoton pitää täysin tyytyväisenä peliajan suhteen.

– Viime kaudella tuli tilanne eteen, että jouduimme haalimaan maalivahdin muualta. Paras maalivahti pelaa, joten tilannetta katsotaan sen mukaisesti. Kolmannelle maalivahdille pitänee katsoa Mestis-vaihtoehtoja, Toivola toteaa.

Toivolaa tulee pitämään kiireisenä tulevina kuukausina myös tulevan päävalmentajan rekrytoiminen kaudeksi 2020–21. Kultaluotsi Antti Pennanen valmentaa ensi kaudella viimeistä kauttaan kunnes siirtyy Nuorten Leijonien päävalmentajaksi.

– Kartoitus on alkanut. Tarkoitus on, että lokakuun lopussa tilanne on jo selvä ja että on kättä pidempää seuraavan päävalmentajan suhteen. Valmennustiimi ei välttämättä kuitenkaan ole silloin vielä kasattu, Toivola avaa.

Toivolan mukaan aikataulussa kyse ei kuitenkaan ole siitä, että pelaajamarkkinoille on tärkeää saada viesti uuden päävalmentajan henkilöllisyydestä.

– Moni ajattelee, että se menee noin, mutta karsastan tuota ajattelua. Pelaajat eivät tee valmentajan kanssa sopimusta – vaan HPK:n. Pelaajan täytyy uskoa, että seurassa osataan palkata pätevä valmentaja, Toivola huomauttaa.

Antti Pennasen kaltaisia valmentajia ei kasva jokaisella oksalla, mutta Toivola uskoo, että tilalle löytyy oikeantyyppinen valmentaja.

– Isoin juttu on se, että valmentajan täytyy olla strategiaamme istuva valmentaja. Sellainen, joka sopii HPK:n tapaan pelata sekä seuran ajatusmaailmaan, Toivola jatkaa.