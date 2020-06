HPK painamassa kaasua vahvistaakseen joukkuettaan – Toivola: "Useampi pelaaja puuttuu vielä kokonaisuudesta"

HPK julkaisi perjantaina valmistavat harjoitusottelunsa tulevaa liigakautta varten. Tostaina selvisi myös se, että liigakausi alkaa tänä vuonna 1. lokakuuta.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivolan mukaan se tarkoittaa samalla myös sitä, että joukkueen viimeisiä palasia aletaan laittaa paikalleen, kun sopivat löytyvät.

Vaikka ennalta-arvaamaton koronavirustilanne voi pahimmillaan vielä heittää mutkia matkaan liigakauden suhteen, seuran joukkueenrakentamisen näkökulmasta on kuitenkin oltava maali, jota kohti juosta.

Tällä hetkellä se maali siintää Toivolan papereissa siinä, että joukkue on rakennettu lähes valmiiksi kauden alkuun mennessä.

– Useampi pelaaja puuttuu vielä kokonaisuudesta, jonka rakentamista nyt jatkamme palanen kerrallaan, Toivola sanoo.

Toivola näkee, että ideaalitilanteessa joukkue tulee vielä vahvistumaan neljällä pelaajalla.

Joukkue tarvitsee maalivahtiosastolle Joona Voutilaiselle pätevän kirittäjän, sillä nuoren Tuomas Aallon kehitykselle lienee parempi pelata esimerkiksi Mestiksessä kuin olla varavahtina. Lisäksi myös keskushyökkääjäosastolla on selkeä tarve kärkiketjujen sentterille.

Toivola sanoo myös, että joukkue etsii yhtä puolustajaa ja myös laitahyökkääjän tai toisen puolustajan hankintaan on korvamerkitty pelimerkkejä.

– Pelaajabudjetti näillä näkymin tuskin tulee heilahtelemaan kovinkaan paljoa aiemmasta, Toivola avaa.

Koronaviruspandemia on kuitenkin opettanut määrätynlaiseen varovaisuuteen, sillä huomisen suhteen mikään ei ole lopulta aukottoman varmaa.

– Siihen en usko, että tulemme ryntäämään heti käyttämään kaikkia rahoja.

Onko mahdollista, että pelaajien sopimuksiin tuliisi jonkinlaisia koronaklausuuleja?

Siihen kysymykseen Toivola vastaa yleisellä tasolla.

– Mestiksessä niin on saatettu toimia, mutta liigatasolla se on haastavampaa. Se on jokaisen seuran ja pelaajan välinen henkilökohtainen neuvottelukysymys, Toivola vastaa.

Urheilujohtajan pelikirja siirtomarkkinoille on yksinkertainen.

Jokaiselle pelipaikalle on kartoitettu valmiiksi vaihtoehtoja ja kun asiat etenevät, sopimukset tehdään, mikäli ehdoista päästään yhteisymmärrykseen.

– Aikataulusta ei näissä asioissa koskaan voi varmaksi sanoa. Näen, että oikea tapa toimia siirtomarkkinoilla on, että silloin on nostettava kala vedestä, kun se nappaa kiinni.

Koronaviruspandemian jäljiltä pelaajia on paljon ilman työpaikkoja, sillä suurin osa liigaseuroista on operoinut maltillisesti koronavirusepävarmuuden vuoksi pelaajamarkkinoilla. Vaihtoehtoja siis riittää.

– Pelaajia on paljon vapaana, mutta paljon on myös seuroja pelaajista kiinnostuneena, Toivola muistuttaa.

Jotkut ovat arvioineet, että pelaajien palkat tulevat laskemaan koronaviruspandemian seurauksena. Huippupelaajien osalta Toivola näkee tilanteen kuitenkin säilyneen ennallaan – kärkipelaajat tulevat jatkossakin nauttimaan kärkipelaajien palkkioita.

– Alempien ketjujen pelaajien palkat voivat ehkä laskea. Jos siellä osastolla pidetään aiemmasta palkkatasosta kiinni, voi olla, että silloin jää ilman seuraa, Toivola arvioi.

– Sellaista ei kuitenkaan tapahdu, että 200 000 euron huippupelaaja ei tule jatkossakaan saamaan puoleen hintaan. HäSa

HPK:n harjoitusottelut Pe 7.8.HPK–Sibir, Valkeakoski To 13.8. HPK–SaiPa, Pohjantähti-areena To 03.09. HPK–Ässät, Pohjantähti-areena Ke 9.9. SaiPa–HPK, Lappeenranta To 10.9. HPK–Tappara, Pohjantähti-areena Ti 15.9. Tappara–HPK, Tampere Ke 16.9. HPK–Pelicans, Pohjantähti-areena To 24.9. Ässät–HPK, Pori