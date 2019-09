HPK pelaa CHL-kotiavausviikollaan isoista asioista, vaikka taloudellinen tappio on jo vältetty

HPK:lla on edessään tärkein syysviikko ihmismuistiin. Jääkiekon Mestarien liiga CHL ei pelkästään saavu kahden ottelun verran Hämeenlinnaan, vaan näissä otteluissa ratkotaan jo mahdollisesti jatkopaikkoja HPK:n, HC Plzenin ja EV Zugin kesken.

Viikon otteluilla on HPK:lle iso merkitys myös taloudellisesti, kun CHL:n rahapalkinnot kasvavat kierros kierrokselta eksponentiaalisesti. Varmaa on kuitenkin se, että HPK ei tee eurodebyyttiseikkailullaan taloudellista tappiota.

– Kyllä se on jo selvää, että tulos on positiivismerkkinen. Olemme budjetoineet alkulohkon hieman plussan puolelle. Lopputulos riippuu tietysti paljon siitä, miten hyvin myymme lippuja, Toivanen kertoo.

– Siinä mielessä nyt ollaan tärkeiden asioiden äärellä, että yksittäisistä voitoista ei saa korvauksia. Osallistumisesta saa palkkioita, ja jatkoonpääsystä bonuksia niin, että mestari yhteensä kerää noin 600 000 euroa. Alkupotti on kuitenkin isompi, kuin neljännes- tai puolivälieriin pääsyn bonus.

Siinä tapauksessa, että Kerho jää CHL:ssä lohkoon, seura tekee todennäköisesti pienen voiton.

Jatkokierrosten tulos riippuu paljon vastustajista niin urheilullisista kuin logistisista syistä. Näissä molemmissa HPK:lla kävi alkulohkossa hyvä tuuri, kun vaikeimmat vierasreissut hoituivat yhdellä kiertueella ja lohkovaiheen lopussa pelattava todennäköisesti jo merkityksetön ottelu pelataan lyhyen lennon päässä Tanskassa.

Lisäksi vastustajat olivat itse jääkiekon kannalta ihanteellisia HPK:lle: tasokkaita, mutta lyötävissä.

– Meillä oli hyvä Euroopan kiertue Prahan ja Zürichin isojen lentokenttien kautta. Lentojen helppo saatavuus laski paljon kustannuksia.

Varsinkin toimitusjohtaja Toivanen, kuten myös muu HPK-väki, on toistellut Mestarien liigalla olevan myös paljon rahatonta arvoa. Yksi näkökulma on, että HPK on rakentamassa myös koko CHL:n tulevaisuutta.

– Tämä on ensimmäinen CHL-keikkamme, eikä sitä pysty arvottamaan mitä se tuo tulevaisuudessa. Jonkin verran sponsorieuroja voi tulla, kun luomme CHL:lle kiinnostavuutta isossa yleisössä. En sano, että tämä on opintomatka, mutta oppimaan pitää pystyä, Toivanen miettii.

– Se tuo myös paljon seurojenvälistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä, jota ei pystyisi rakentamaan vain Hämeenlinnassa. Tapasimme juuri Plzenin ja Zugin seurajohtoa.

Vaikka kyseessä on Euroopan selvä kakkoskilpailu seurajoukkuejääkiekossa Venäjän rahaliiga KHL:n jälkeen, CHL on tavallaan vielä lapsenkengissään.

Yleisömäärät ovat kahtena viime kautenakin olleet Suomessa ja Ruotsissa pelatuissa pudotuspeliotteluissa sanalla sanoen surkeita. Toissa kaudella Malmö, Frölunda ja Växjö jäivät alle 2 000 katsojan neljännesvälierien kotiotteluissaan. Viime syksynä Tapparan ja Kometa Brnon neljännesvälierää seurasi Hakametsässä vain reilut tuhat katsojaa.

Tämä ei ainakaan vielä ole HPK:n ongelma. Seura oli myynyt ennakkoon keskiviikkoiltapäivänä 2 600 lippua torstain Plzen-otteluun, joka vertautuu Toivasen mukaan arkiseen runkosarjapeliin Liigassa.

– Meillä ei ole näköpiirissä sellaista kyykkäystä, mitä joskus CHL-peleissä on ollut. Viesti pelien kovasta tasosta Liigaan verrattuna on mennyt perille. Tällainen peli kello 19 on meille näin aikaisin syksyllä harvinaista, Toivanen sanoo.

Jää nähtäväksi tuleeko kyykkäystä, jos lohkon tanskalaisheittopussia vastaan ei ole enää panosta.

CHL on painottunut sponsoreineen, liigan toimihenkilöineen ja -paikkoineen Keski-Eurooppaan. Saksankielinen Keski-Eurooppa on myös sarjan tärkeintä markkina-aluetta. Jopa niin tärkeä, että tshekkiseura HC Plzen kulkee CHL:n virallisessa viestinnässä (ei seuran omassa) kaupungin saksankielisellä nimellä Pilsen.

Mitään jalkapallon Mestarien liigan asemaa CHL:llä ei ole. HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen arvelee syiden olevan historiallisia.

– Se on totta, että se arvostus on ainakin Suomessa perässä jalkapallon europelejä. Minulla ei siihen viisasten kiveä ole. Liigaan on syntynyt tarina historian myötä, ja se ruokkii kiinnostavuutta, niin CHL varmaan tarvitsee sellaista myös. Jalkapallossa pelaajat ovat toki tunnettuja. CHL:ssä vastustajien pelaajia ei tunneta niin hyvin, Pennanen pohtii.

CHL:n päämaja on Zugissa, ja juuri Sveitsissä hallit ovat olleet loppuunmyytyjä, mikä liittyy myös keskieurooppalaiseen kannatuskulttuuriin.

– Keski-Euroopassa ihmiset tulevat muutenkin pitämään hauskaa peleihin. Zugissakin ottelun jälkeen oli tuhannen ihmisen fanitapahtuma. Sellainen nöyrä ajatus on hyvä olla, että nämä ovat hiton kovia pelejä, joita ammattilaiset arvostavat. Zugillakin on kuuden miljoonan pelaajabudjetti, varmaan Euroopan paras maalivahti ( Leonardo Genoni ) ja muitakin hyviä pelaajia.

Toivanen arvioi arvostuksen kasvavan, kun CHL:n palkintopottiinkin on luvattu korotuksia.

– Nyt mennään koko ajan lähemmäs sitä, että lasketaan eurocup-paikoille pääsyä kuten jalkapallossa, Toivanen uskoo. HäSa