HPK pyrkii kuiville ilman yt-neuvotteluita – Toimitusjohtaja Antti Toivanen: "Tilanne on haastava, mutta onneksi meillä on selkänojaa".

Jääkiekkoliigassa pelaava HPK ei ole aloittamassa yhteistoimintaneuvotteluita henkilökuntansa lomauttamiseksi. Kerhon toimitusjohtaja Antti Toivanen myöntää, että kevät ja kesä on taloudellisesti tiukkaa aikaa, mutta mitään paniikkia seurassa ei ole.

– Tilanne on haastava, mutta onneksi meillä on selkänojaa, johon voimme nyt hieman nojata. Olemme onneksi pystyneet rakentamaan yhtiömme taloutta 4–5 vuoden aikana oikeaan suuntaan ja siitä on nyt todellakin apua. Pyrimme myös pitämään tilanteen hallussa sopeuttamalla useitakin eri toimintojamme, Toivanen sanoo.

Runkosarjaan päättynyt liigakausi koettelee jokaisen seuran taloutta. Yt-neuvotteluihin ovat joutuneet Pelicans, JYP, KalPa, SaiPa ja Lukko.

Playoff- ja oheismyyntitulojen jääminen pois on isku HPK:llekin. Muun muassa Kerhoravintolan sulkeminen koronavirustilanteen takia jo maaliskuun puolenvälin tietämissä aiheuttaa yhtiölle noin 100000 euron liikevaihdon menetyksen.

– Normaalioloissa ravintola menisi kiinni vasta juhannuksen aikoihin, Toivanen muistuttaa.

Liigaseurojen tulopuolelle on budjetoitu myös melkoinen potti euroja Liigan ja Telian välisestä tv-sopimuksesta. Telia on maksanut SM-liigalle vuosittain noin 23 miljoonaa euroa, josta summasta jokainen seura on kuitannut noin 1,125 miljoonaa.

Kesken jääneen kiekkokauden takia sopimusosapuolet neuvottelevat parhaillaan, kuka mitäkin saa tänä keväänä. Toivasen mukaan tilanne ei ole kuitenkaan lainkaan niin ongelmallinen, kuin julkisuuteen on annettu ymmärtää.