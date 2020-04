HPK saa Jesse Mankisesta tunnollisen tuloksentekijän – "Urheilijan arvot ovat hänellä tiptop-kunnossa"

HPK:n uuden joukkueen kärkihyökkääjäksi palkattu Jesse Mankinen, 28, on ehtinyt urallaan pelata jo 561 ottelua Liigassa.

Se on iso määrä, sillä vain 144 pelaajalla on liigahistoriassa enemmän otteluita vyöllä. Jotta asiaa saa perspektiiviin, esimerkiksi HPK-legenda Marko Palolla on pelattuna urallaan vain yksi ottelu enemmän Liigassa.

Liigassa Mankinen on urallaan edustanut SaiPaa, KalPaa ja Pelicansia – ja KHL:ssä Vitjaz Podolskia sekä Sveitsin NLA-liigassa Davosia, jonne hän siirtyi Pelicansin luopuessa kärkipelaajistaan pudotuspelimahdollisuuksien mentyä jo ennenaikaisesti päättyneen liigakauden aikana.

Mankinen iski toissakaudella Lahdessa 57 ottelussa 39 tehopistettä, mutta viime kausi meni koko joukkueelta penkin alle. Mankisenkin tehot (6+5) jäivät 39 ottelussa vaatimattomiksi.

– Viime kausi oli Lahdessa monella tapaa hankala ja vaiherikas – henkilökohtaisesti ja Pelicansin osalta. Sitä on turha käydä tarkemmin läpi, mutta kyllä siitä kokemuksia sai. Kokemuksista voi aina oppia – ja ne voi kääntää hyväksi. Nyt on aika hakea parempaa kautta, Mankinen sanoo.

Lähtöisin Lappeenrannasta

Mankinen on SaiPan kasvatti. Hän muistaa kertoneensa vanhemmilleen jo nuorena, että hänestä tulee isona jääkiekkoilija. Hän harrasti jalkapalloa teini-ikään saakka, kunnes lajivalinta oli tehtävä.

– Jääkiekko oli aina päälaji. Minulla on ollut aina halu pelata jääkiekkoa, sitten jossain kohtaa siitä alkoi saada palkkaakin, Mankinen toteaa.

Mankisella on vain hyvää sanottavaa entisistä valmentajistaan.

– Kaikki valmentajat ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet uraani. Ari-Pekka Selin ja Ari Santanen nostivat nuorena minut Liigan mukaan harjoittelemaan ja Pekka Tirkkosen aika SaiPassa oli hienoa aikaa, Mankinen kertaa.

KalPassa Mankinen nousi uudelle tasolle ja kuopiolaiset nousivat Pekka Virran komennossa aina SM-liigan finaaleihin saakka taipuen kuitenkin lopulta mestaruuden vieneelle Tapparalle.

Finaalitappio on jättänyt Mankiselle nälkää voittaa vielä himoittu Kanada-malja.

– Kuopion vuosista opin paljon, niin jääkiekosta kuin itsestäni. Pidin Virran tavasta valmentaa ja se oli ehkä urani parasta aikaa. Lahdenkin valmentajia muistan hyvällä, aikamoisia kokemuksia Pelicans-vuosien varrella sai.

Valmentajien luottopelaaja

Minkälaisen pelaajan HPK Mankisesta sitten saa?

Nykyisin Lukon päävalmentajana toimiva, mutta KalPassa Mankista vuosina 2015-17 valmentaneen Pekka Virran mielestä HPK sai joukkueeseensa tunnollisen pelaajan.

– Urheilijan arvot ovat hänellä tiptop-kunnossa. Hänellä on hyvä työmoraali ja uskon HPK:n olevan hänelle hyvä paikka lähteä rakentamaan hyvää tarinaa, Virta pohtii.

Virta sanoo uskovansa, että HPK teki Mankisen palkatessaan hyvän hankinnan.

– Se, että Mankinen ei ole pitänyt itsestään melua ei muuta sitä asiaa, että hän on tuloksentekoon kykenevä ja vastuullinen pelaaja.

Pelicansissa Mankista valmentanut Ville Nieminen puolestaan näkee HPK:n tuoreessa värväyksessä sähäkän luistelijan ja nöyrän joukkuepelaajan, joka nousi Niemisen Pelicansissa kapteenistoon.

– Hän on luottopelaaja. Hän pystyy tekemään myös tulosta, vaikka nyt oli vaikea kausi. Hän johtaa joukkuetta esimerkillään ja oikeilla peliratkaisuilla – myös yli- ja alivoimalla.

Uskoo HPK:n runkoon

Mankinen sanoo tuntevansa HPK:n ensi kauden joukkueesta vanhoina pelikavereina Santeri Lukan KalPasta ja Joona Voutilaisen Pelicansista. Valmentajien kanssa hän on ehtinyt puhelimessa jo jutustelemaan.

– Keskustelin myös Janne Tavin kanssa, joka pelasi HPK:ssa viime kaudella. Halusin tehdä vähän taustatöitä. Tärkeää oli myös se, etä HPK:n toiminta ja peli on vaikuttanut hyvältä. Mestaruuskin löytyy todisteeksi lähivuosilta.

HPK:n ensi kauden joukkue näyttää Mankisen silmään hyvältä.

– Joukkue vaikuttaa tasaisen vahvalta ja uskon, että joukkueeseen on helppo sopeutua. Nimilistan perusteella olen luottavainen.

Paljon annettavaa

Mankinen haluaa HPK:ssa olla otteluita ratkaisevan pelaajan asemassa. Sellaiseksi hänet myös hankittiin.

Sveitsistä palatessaan hän on viettänyt aikaa toistaiseksi karanteenissa, mutta on pyrkinyt pitämään kunnostaan huolta ulkoilemalla pitkiä lenkkejä ja hyödyntämällä ulkokuntosaleja Lappeenrannassa.