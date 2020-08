HPK sai "Konnan" kiinni – Leijonaikonin lisäksi myös puuttuva puolustaja lienee suomalainen

Hämeenlinnan Pallokerhon haku jääkiekon liigajoukkueensa ykköskeskushyökkääjästä on toistaiseksi päättynyt. HPK kertoi perjantaina aamupäivällä solmineensa ensi kauden kattavan sopimuksen Petri Kontiolan kanssa.

35-vuotiasta Kontiolaa on vuosikymmenen ajan voitu pitää suomalaisen jääkiekon kiintotähtenä. Keskushyökkääjä on pelannut Suomen miesten maajoukkueessa kahdet olympiakisat ja kuudet MM-kilpailut. Hän voitti olympiapronssia Leijonien kanssa talvella 2014.

11 edellistä kautta Kontiola pelasi itäistä huippuliigaa KHL:ää, jossa hän nousi ensin kulttipelaajaksi finaaleihinkin yltäneessä Traktor Teljabinskissa ja Lokomotiv Jaroslavlissa. Viime kaudella Helsingin Jokereissa 61 ottelussa syntyi pisteet 11+24=35 sekä pudotuspeleissä neljässä ottelussa yksi maali.

Kontiola kertoo HPK:n tiedotteessa päätöksen Hämeenlinnan oranssiin liittymisestä olleen helppo. Konkari sai tarpeekseen Venäjän pääsarjasta viimeistään siinä vaiheessa, kun Jokerien pudotuspelit keskeytyivät koronaviruspandemian levittyä Suomeen ja Venäjälle.

– Viime kauden jälkeen päätin, että en halua enää lähteä ulkomaille pelaamaan. Poikkeustilan vuoksi olen odottanut hieman pidempään pelipaikan kanssa. Nyt on oikea aika liittyä joukkueen mukaan, kun nähtävissä on, että kausi päästään aloittamaan, Kontiola selvittää tiedotteessa.

– Kun oli selvää, että pääsemme HPK:n kanssa sopimukseen, päätös oli helppo ja virtaa tuli heti lisää. Todella innoissani tulen takaisin Liigaan.

Kontiola on Seinäjoen S-Kiekon kasvatti ja pelasi SM-liigaa Tapparassa ennen pitkää Pohjois-Amerikan ja Venäjän kierrostaan.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola vahvistaa Kontiolan olleen Kerhon tavoittelema lenkki keskikaistalle, minkä myötä liigajoukkue on hyökkäyksen osalta koossa.

– Se oli meillä tiedossa, että hän halusi kotimaahan pelaamaan. Vaihtoehtoja oli, mutta halusin ensin selvittää Kontiolan tilanteen. Pystyimme myös kuukausi ennen sarjan alkua rauhassa selvittämään pelaajien tilanteet. Neuvottelut eivät olleet nopeat kuin vasta loppuvaiheessa, kun hän teki päätöksen, Toivola kertoo.

Niin kutsuttuna isojen tilanteiden miehenä Kontiola tulee saamaan HPK:ssa suuren roolin, muttei Toivolan mukaan kohtuuttoman suurta.

– Meillä on hyvä ja tasapainoinen hyökkäys. Ykkösketjumme esiintyi ensimmäisessä harjoituspelissä (jatkoaikavoitto SaiPasta) erittäin hyvin, Toivola sanoo.

– Hyökkäyspeliin Petri tuo tarvittavan pelikäsityksen sekä kiekollisen osaamisen, jotta saamme hyökkäyspeliämme kehitettyä tehokkaammaksi.

Kontiola liittyy HPK:n vahvuuteen elokuun viimeisenä päivänä, joten vielä ensi perjantain KooKoo-vierasharjoitusottelussa häntä ei nähdä. Syyt ovat Toivolan mukaan henkilökohtaisia.

Suuri on myös Konna-lempinimellä tunnetun Kontiolan palkka, joskaan ei samaa luokkaa kuin KHL:n huippuvuosina. HPK:n pelaajabudjetissa pitäisi olla kuitenkin rahaa vielä selvälle vahvistukselle puolustuspäässä.

– Kontiola on meidän mittapuulla kovapalkkainen, muttei liian kova. Emme maksa kenellekään enempää kuin meillä on varaa, Toivola vakuuttaa.

Toivolan mukaan HPK teki suunnitelman jo keväällä, millaista puolustajaa HPK tarvitsee, ja siinä seura myös pysyy.

– Joukkue tarvitsee seuraavaksi hyvin liikkuvan puolustajan, joka pystyy pelaamaan isot minuutit, ottamaan vastuuta alivoimalla ja puolustamaan omaa maalia. Meillä on jo pakkeja, joilta odotetaan paljon pisteitäkin, joten tarvitsemme ennen kaikkea hyvää puolustavaa puolustajaa, Toivola selvittää.

Toistaiseksi HPK:n joukkueessa on pelkkiä suomalaispelaajia, jos myös Viron maajoukkuetta edustava kaksoiskansalainen Kristjan Kombe lasketaan.

Hyviä ulkomaalaisiakin olisi tarjolla, sillä pelaajavirta Pohjois-Amerikasta Eurooppaan on kiihtynyt merentakaisten sarjojen arvoituksellisen koronatilanteen takia. HPK pysyttelee Toivolan mukaan tietoisesti suomalaisissa alkavan kauden.

– Teimme strategisen valinnan, kun korona puhkesi Suomessa. Joukkue on valmis vasta siirtorajan umpeutuessa, mutta valinta oli lähteä suomipojilla liikkeelle. Jos epidemian kanssa tulee vaikeuksia, suomalaisten kanssa on helpompi toimia. Myös suomalaiset ovat tällaisessa tilanteessa varmasti mieluummin kotona, Toivola toteaa.

– Tahtotilamme on, että viimeinenkin palanen olisi suomalainen, mutta jos ei ole, niin ei ole.

Pelaajamarkkinoilla Suomeen ja muutamaan muuhun Euroopan maahan kohdistuva ylitarjonta johtanee palkkojen laskuun. Toivola arvioi, että tällöin ei kuitenkaan juuri puhuta kansainvälisistä tähtipelaajista.

– Pelaajia saa toki halvemmalla, jos yksikään seura ei maksa, mitä pelaaja pyytää. Huippupelaaja saa yleensä hyvän palkan, mutta kolmannen ja neljännen ketjun pelaajilla on varmasti käynyt kova palkkaleikkuri. Tietysti pelaaja tietää, ettei täällä makseta Pohjois-Amerikan palkkoja, Toivola arvioi suomalaisseuran näkökulmasta

– Se on totta, että pelaajia on enemmän tarjolla kuin edellisinä viitenä vuotena, mikä osittain johtuu seurojen maailmanlaajuisesta varovaisuudesta rahankäytön suhteen. Emme varmasti ole ainoa seura, joka nyt aktivoituu, mutta kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen tilanne.

Moni liigaseura on myös ottanut alkukaudeksi lainalle kahden suunnan NHL-sopimuksilla varustettuja lähinnä entisiä pelaajiaan, sillä ainakin AHL-kauden pelaaminen on epävarmaa. Myös HPK:lla asia on ollut pöydällä, mutta esimerkiksi TPS:ään suunnannut maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen ei ollut edes Kerhon suunnitelmissa.

– Tehtiin valinta, ettemme halua häntä, koska kyseessä on lainapelaaja, Toivola raottaa.

Hiljattain HPK:sta Pohjois-Amerikkaan lähteneitä AHL-pelaajia olisivat esimerkiksi Niclas Almari ja Eetu Tuulola.