HPK solmi kiinnostavan NHL-lupauksen kanssa vuoden sopimuksen – Harri Kainulainen jatkaa

HPK on solminut ensi kautta koskevan sopimuksen 20-vuotiaan puolustajan Jared McIsaacin kanssa. McIsaac on Detroit Red Wingsin toisen kierroksen varaus kesältä 2018. McIsaac on pelannut Kanadan U20-maajoukkueessa kahdet MM-kisat – ja voitti viime kevään maailmanmestaruuden.

Viime kaudella kanadalaisessa QMJHL-juniorisarjassa Halifax Mooseheadsissa ja Moncton Wildcatsissa 28 ottelussa tehot 4+15=19 summannut McIsaac on viimeinen pala HPK:n puolustuskalustoon tässä vaiheessa.

Tiedotteessa sanotaan, että Detroitin NHL-organisaation ja HPK:n tahtotila on, että McIsaac pelaa tulevan kauden Liigassa.

– Jared on nuori ja erittäin potentiaalinen tulevaisuuden NHL-pelaaja. Hän luistelee ja avaa peliä hyvin ja on pelityyliltään sellainen pelaaja, jonka meidän joukkueemme vielä tarvitsi. Hän omaa hyvät puolustuspelitaidot ja kovan moraalin auttaakseen joukkuetta illasta toiseen, HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola sanoo HPK:n tiedotteessa.

McIsaac saapuu Suomeen mahdollisimman pian. Peliluvan ja karanteenimääräyksien jälkeen McIsaacia odotetaan kokoonpanoon todennäköisesti vasta Liigan jo alettua.

– Joukkue on lopullisesti valmis vasta sitten, kun siirtoraja umpeutuu, mutta tällä hetkellä emme etsi aktiivisesti uusia pelaajia. HPK aloittaa kautensa tällä joukkueella, Toivola jatkaa.

Kainulainen jatkaa

HPK tiedotti lisäksi, että hyökkääjä Harri Kainulaisen tryout-jakso tuotti loppukauden sopimuksen. Viime kaudella Mestiksessä Kiekko-Vantaan paidassa pelannut Kainulainen palaa siis HPK:n liigajoukkueen riveihin vuoden tauon jälkeen.

– Vaikka harjoituspelejä jäi meiltä pelaamatta, tässä vaiheessa Harri on osoittanut peleissä ja harjoituksissa ansaitsevansa jälleen paikkansa joukkueessa. Harri tuo meille monipuolisuutta ja vaihtoehtoja pystyessään pelaamaan keskellä ja laidassa, Toivola sanoo.