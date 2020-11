HPK solmi kolme jatkosopimusta – Tikka, Kanninen ja Ruokonen pelaavat myös ensi kaudella Kerhossa

HPK on solminut yksivuotiset jatkosopimukset hyökkääjiensä Tommi Tikan, Henri Kannisen ja Miro Ruokosen kanssa. – Tommi on meidän keskikaistamme voimahahmo. Hän on kehittynyt meillä vielä lisää kiekollisessa pelissä. Parhaimmillaan sytyttää niin joukkueen kuin yleisön, urheilujohtaja Mika Toivola luonnehti. Toivolan mukaan Kanninen ja Ruokonen tuovat myös omat mausteensa pakkaan. – Henrin pelillinen rooli on kasvanut ja…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.