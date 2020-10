HPK–Sport-ottelu on peruttu varotoimenpiteenä – mahdollinen korona-altistuminen Pohjantähti-areenan katsomon 1-lohkossa torstain ottelussa

Tämänpäiväinen jääkiekkoliigan ottelu HPK:n ja Vaasan Sportin välillä on peruttu varotoimenpiteenä mahdollisen koronavirusaltistumisen takia. HPK:n joukkueeseen kuuluvan henkilön perheenjäsenellä on todettu perjantai-iltana koronavirustartunta. HPK:n tiedotteen mukaan Liiga-joukkue siirtyy omaehtoiseen karanteeniin...

