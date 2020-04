HPK vastaa Antti Karjalaisen puheenvuoroon – "Pyritään siihen, että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään"

HPK:n maalivahtina viimeisen neljän kauden aikana toiminut Antti Karjalainen kertoi sunnuntaina Hämeen Sanomissa joutumisestaan ulkopuoliseen asemaan seurassa.

Karjalainen kertoi Hämeen Sanomien haastattelussa muun muassa sen, että hänet suljettiin joukkueen harjoitusten ulkopuolelle, eikä hän ollut tervetullut edes seuran 90-vuotisjuhlagaalaan.

Karjalainen käytti liigajoukkueen pukuhuoneen sijaan varusteiden vaihtoon tuomarikoppia ja säilytti varusteitaan A-nuorten kuivaushuoneessa. Karjalainen myös harjoitteli junioreiden kanssa eikä harjoitusten peruuntumista Karjalaisen mukana hänelle aina muistettu ilmoittaa. Karjalainen myös sanoi päävalmentaja Antti Pennasen ja urheilujohtaja Mika Toivolan perusteiden pelien päättymiselle poikenneen toisistaan.

HPK:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vihervuori kertoo lukeneensa Hämeen Sanomien artikkelin ja sanoo sen nostattaneen monenlaisia ajatuksia mieleen.

– Päällisin puolin ei tietenkään koskaan toivo, että missään työyhteisössä joudutaan tilanteeseen, että tällaisia ajatuksia siitä kenellekään herää, Vihervuori sanoo.

Vihervuoren mukaan urheilupuolella on katsottu, että kaksi maalivahtia kokoonpanossa on ollut riittävä määrä.

– Ei ole tavatonta, että pelaajien työvelvoite saattaa päättyä kesken sopimuskauden. Yleensä pelaaja löytää uuden seuran suhteellisen nopeasti. Tässä tapauksessa valitettavasti näin ei ole käynyt, mikä on aiheuttanut Karjalaisen kertomat tuntemukset, Vihervuori sanoo.

Se tuskin on kuitenkaan tavanomaista, että pelaaja laitetaan tuomarien koppiin pukemaan varusteita tai että mestaruusjoukkueeseen kuulunutta sopimuspelaajaa ei esimerkiksi kutsuta HPK:n 90-vuotisjuhlagaalaan?

– Se on operatiivisen puolen asioita. Urheilujohtaja varmaan kommentoi sitä tarkemmin.

Vihervuori muistuttaa, että Hämeen Sanomien artikkelissa Karjalainen sanoi monen HPK-yhteisön jäsenen antaneen Karjalaiselle myös tukensa.

– Niissä keskusteluissa, joita juttu on aiheuttanut, sitä ei ole muistettu sanoa. Mutta lopputulos on sellainen, että en lähde sitä puolustelemaan. Ei ole hyvä, että tilanne on ajautunut tällaiseen pisteeseen. Jos Antti Karjalainen on näin kokenut, ei tämä ole todellakaan toivottava tilanne, Vihervuori sanoo.

Vihervuori sanoo, että ei ole vielä keskustellut HPK:n operatiivisen johdon kanssa tilanteesta. Jatkossa hän uskoo, että asiasta tullaan keskustelemaan.

– Tietysti ylipäätään on parempi ja varmasti pyritään siihen, että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola kommentoi Karjalaisen tapausta sanomalla, että yksittäisiin pelaajiin liittyvät ikävät päätökset eivät koskaan ole mukavia asioita.

– Ei näitä mielellään tee. Kun puhutaan liigajoukkueesta, puhutaan kilpaurheilusta. Tehtävämme on toimia niin, että joukkue menestyy. Tämä ratkaisu tehtiin urheilullisin perustein ja päätimme, että Karjalainen ei pelaavaan maalivahtikaksikkoon kuulu, Toivola sanoo.

Olisiko tilanteessa voitu toimia paremminkin?

– Ikävissä tilanteissa yritetään tulla toimeen molemmin puolin. Päätimme, että Antti Karjalainen ei jatka joukkueessa ja hänelle etsitään uusi seura. Olemme hoitaneet tärkeimmät velvollisuutemme – eli palkanmaksun, vakuutukset ja sen, että hän saa harjoitella ja pitää yllä ammattitaitoaan, Toivola toteaa.

Mutta miksi Karjalainen laitettiin pukemaan varusteitaan tuomarien koppiin ja häntä ei kutsuttu 90-vuotisjuhlagaalaan?

– Käytäntö HPK:ssa on, että liigajoukkueessa ovat mukana pelaajat, jotka siellä pelaavat. 90-vuotisjuhlagaalaan ei myöskään kutsuttu niitä sopimuspelaajia, jotka pelaavat A-junioreissa, ei kutsuttu sinne, Toivola perustelee.

Karjalainen ei kuitenkaan ollut A-juniori vaan kuului mestaruusjoukkueeseen, eikä häntä kiitetty kauden päätteeksi sosiaalisen median kanavissa muiden lähtevien pelaajien joukossa.

Toivola sanoo tarjonneensa kauden aikana kaksi kertaa Karjalaiselle mahdollisuutta purkaa sopimusta ”tietyin ehdoin”.

– Siihen Antti ei halunnut lähteä. Voin kertoa, että yksi ensimmäisistä työtehtävistäni HPK:n urheilujohtajana oli ilmoittaa esimerkiksi Mathias Porselandille, että hän ei tule pelaamaan HPK:ssa enää pelejä. Hän halusi ottaa tarjouksemme ja siirtyä ulkomaille.

Toivolan mukaan Karjalaisen puheenvuoro ei ollut perusteeton.