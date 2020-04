HPK:lla on nyt rahaa pelaajien palkkoihin, mutta se pitää säästövalmiutta

HPK Liiga oy:n ei ole ainakaan vielä tarvinnut neuvotella pelaajien palkkojen alentamisesta tai pelaajien lomauttamisesta.

– SM-liigan seuroilla on hyvin erilaiset lähtökohdat kestämään häiriöitä, sanoo HPK Liigan toimitusjohtaja Antti Toivanen.

HPK:kin säästää

Useat liigaseurat ovat käyneet yt-neuvotteluja henkilöstön lomautuksista. Pelaajien kanssa on neuvoteltu palkkojen alentamisesta. Nyt neuvotellaan myös pelaajien lomauttamista.

Toivanen kertoo, että myös HPK on tehnyt säästöjä. Hän muistuttaa kuitenkin, että seuroilla on erilainen henkilöstön rakenne.

– Mekin olemme paikallisesti sopineet asioita. Olemme hakeneet säästöjä monin eri tavoin. Kerho-ravintolan henkilöstöä on lomautettu.

– Käymme jatkuvasti keskusteluja ja olemme valmiita tekemään ratkaisuja, Toivanen kertoo.

Tulot putoavat

HPK:lla on mestaruuskaudelta takanaan taloudellisesti erittäin vahva tulos. Seura oli menneellä kaudella käytännössä jo velaton. Toisin kuin eräät seurat, se pystyy maksamaan edelleen työntekijöille ja pelaajille palkkoja.

Toivanen kertoo, että HPK:lle oleellinen asia on ensi kausi eli 1. toukokuuta käynnistyvä tilikausi. Hän on vakuuttunut siitä, että koronakriisillä on vaikutusta tulevan kauden talouteen.

– Tulot putoavat varmasti. Varaudumme mennyttä kautta heikompaan näkymään.

HPK Liigan liikevaihto kasvoi kaudella 2018–19 yli 2,2 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmaksi. Liikevaihto oli lähes 7 miljoonaan euroa.

– Hyvä mennyt kausi ei sulje pois tulevan kauden haasteita. Jo nyt olemme tehneet leikkauksia muun muassa ensi kauden valmennukseen.

Valmius säästöihin

SM-liigaseuroilla on nyt se vaihe, että ne tekevät erilaisia sopimuksia ensi kaudesta. Ne hankkivat myös merkittävän osan ensi kauden tuloista.

– Seuraamme viikoittain, millaiseksi ensi kauden talous kehittyy.

Toivanen ei sulje pois sitäkään, että seura joutuisi vielä sopimaan valmentajien ja pelaajien kanssa tulevan kauden säästöistä. Heidän kanssa on myös keskusteltu asiasta.

– Meillä on valmius tehdä toimenpiteitä, Toivanen sanoo.

Useilla ei rahaa

Koronaepidemia keskeytti jääkiekon SM-liigan, mikä leikkasi merkittävästi useiden seurojen tuloja. Tilinpäätökset kuluvalta kaudelta ovat raskaasti tappiollisia eikä tuleva kausi näytä hyvältä.

Useat SM-liigaseurat ovat antaneet ymmärtää, että niiden kassassa ei ole rahaa palkkojen maksamisen. Liiga-SaiPa pyrki pelaajiensa kanssa sopimukseen palkkojen alentamisesta, mutta pelaajat hylkäsivät esitykset. Viisi liigaseuraa käy yt-neuvotteluja pelaajiensa lomauttamisesta. HÄSA