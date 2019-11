HPK:lle eksoottinen maalivahtivahvistus - Taustalla menestystä MM-kisoissa ja edessä siirto Pohjois-Amerikkaan

Jääkiekon Naisten Liigassa viidentenä oleva HPK-kiekkonaiset on täydentänyt maalivahtiosastoaan. HPK:n kanssa sopimuksen teki maanantaina slovenialainen Pia Dukaric .

Dukaricin on määrä pelata HPK:ssa loppukausi, minkä jälkeen hän aikoo siirtyä Yalen maineikkaaseen yliopistoon, jonne hänellä on jääkiekkostipendi.

Toistaiseksi Dukaricilla on kokemusta vain kotimaastaan ja Itävallasta. Alkukauden hän torjui Itävaltaan keskittynyttä EWHL-liigaa Olimpija Ljubljanan maalilla, mutta pelasi myös Slovenian miesten liigaa Bledissä ja maan juniorisarjaa Slavija Ljubljanan poikien kanssa.

– Kuulin joukkueesta (HPK) entiseltä maalivahtivalmentajaltani. Halusin kilpailullisempaan liigaan, joten päädyin tänne. Halusin ennen yliopistoa toiseen maahan, kertoo 19-vuotias Dukaric.

Slovenia on naisten jääkiekossa kehitysmaa. Luoteis-Balkanin maassa on kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n mukaan 86 naispelaajaa yhteensä 1 142 jääkiekkoilijasta. Maailmanranking on naisissa 24, ja toisin kuin miehissä, olympialaisista tai MM-pääsarjasta ei ole tarvinnut edes haaveilla.

– Onhan jääkiekko aivan erilaista ja isompaa täällä. Suomessa saa enemmän jääaikaa ja parempia harjoituksia. Siksi tietysti tulin tänne myös, Dukaric toteaa.

– Kaikki ottivat minut heti lämpimästi vastaan täällä. He (HPK:n pelaajat) ovat todella hyviä teknisesti. Täällä luistellaan paljon.

Slovenia nousi juuri 22 parhaan maan joukkoon MM-kisojen 1. divisioonaan voittamalla keväällä 2. divisioonan mestaruuden, osin Dukaricin torjuntojen ansiosta. Dukaric pelasi turnausvoittajan maalilla kaikki viisi ottelua torjuntaprosentilla 94,3.

Dukaricille oli jokseenkin selvää ryhtyä yhdeksi 86:sta Slovenian naiskiekkoilijasta. Hän pelasi naisten maajoukkueessa jo 15-vuotiaana vuonna 2015, kun alla oli jo kuusi kautta minikokoista kolmen joukkueen Slovenian naisten sarjaa.

– Olen aina rakastanut jääkiekkoa. Menin todella nuorena isäni kanssa jääkiekkopeleihin. Isäni ei aluksi halunnut minun aloittavan jääkiekkoa, joka oli hänen mielestään poikien laji, Dukaric muistelee.

– Mutta eihän meillä ole (Sloveniassa) paljoa pelaajia. On hienoa edustaa maataan, muttei ole kovin vaikeaa päästä maajoukkueeseen.

Eksoottisten kiekkomaiden pelaajat, varsinkin maalivahdit eivät ole täysin vieras ilmiö Naisten Liigassa. Espanjalainen Alba Gonzalo torjui kaudella 2016–17 KJT:ssä, minkä jälkeen hän eteni Ruotsin liigan HV71:n ykkösvahdiksi.

HPK:honkin on ollut tarjokkaita yli kymmenestä maasta. HPK:n manageri Jorma Hassisen mukaan joukkueen sosiaalisen median läsnäolo on tuonut yli 20 ulkomaista yhteydenottoa vuoden aikana.

Sellainen oli myös Dukaric, joka tutustui HPK:hon sittemmin siirtyneeseen japanilaispuolustaja Natsumi Kurokawaan ollessaan Ruotsissa leirillä toissa vuonna.

– Jos on saanut Yhdysvaltoihin jääkiekkostipendin, niin ei silloin huono voi olla, Hassinen toteaa.

Ennen yhtään livekokemusta, ei HPK:ssakaan aivan tiedetty, millaisesta maalivahdista on kyse. Päävalmentaja Katja Pasanen odottaa Dukaricista varovasti veskaria, joka jakaa vastuuta kaikki 15 ottelua 91,4 prosentin varmuudella torjuneen Salla Sivulan kanssa.

– Loukkaantumiset ovat ulottuneet myös maalivahteihin ( Riikka Oinonen on ollut alkukauden sivussa). Hän (Dukaric) tuo vahvistusta ja turvaa sinne. Hän on varmasti yhteistyössä muiden maalivahtien kanssa ja helpottaa Sallan roolia, Pasanen arvelee.

Dukaric kuvailee itseään nopeaksi. Nopeus on hänen mukaansa poikien kanssa pelaamisen perua, ja siitä pitäisi olla apua Suomessakin.