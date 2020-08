HPK:lta nimekäs kaappaus hyökkäyskalustoon – Petri Kontiola siirtyy Hämeenlinnaan

HPK on etsinyt uutta kärkiketjujen keskushyökkääjää, mutta nyt sellainen on löytynyt ja erittäin nimekkäästä suunnasta.

HPK tiedottaa tehneensä yksivuotisen sopimuksen 35-vuotiaan keskushyökkääjä Petri Kontiolan kanssa.

Maajoukkue-, NHL- ja KHL-kokemusta omaava hyökkääjä on tällä erää HPK:n tiedotteen mukaan viimeinen pala hyökkäyskalustoon.

– Petri on pelaaja, joka on parhaimmillaan juuri silloin, kun on pakko olla hyvä ja hän pystyy kantamaan vastuuta tärkeillä hetkillä. Hän tuo peliimme Suomen kärkilaatua molempiin suuntiin pelatessa ja nimenomaan niissä hetkissä, kun joukkue sitä tarvitsee. Hyökkäyspeliin Petri tuo tarvittavan pelikäsityksen sekä kiekollisen osaamisen, jotta saamme hyökkäyspeliämme kehitettyä tehokkaammaksi, HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola summaa seuran tiedotteessa.

Viime kaudella Jokereissa KHL:ää edustanut Kontiola on pelannut viimeksi Liigaa Tapparassa kaudella 2006-07, jolloin Kontiola mätti 51 ottelussa 47 tehopistettä. Viime kaudella Kontiola saalisti KHL:ssä 61 runkosarjan ottelussa 35 pistettä.

– Viime kauden jälkeen päätin, että en halua enää lähteä ulkomaille pelaamaan. Poikkeustilan vuoksi olen odottanut hieman pidempään pelipaikan kanssa. Nyt on oikea aika liittyä joukkueen mukaan, kun nähtävissä on, että kausi päästään aloittamaan. Kun oli selvää, että pääsemme HPK:n kanssa sopimukseen, päätös oli helppo ja virtaa tuli heti lisää. Todella innoissani tulen takaisin Liigaan, Kontiola ynnää.

Kontiola ei urheilujohtaja Toivolan mukaan jää viimeiseksi hankinnaksi. Jatkossa Toivolan verkot ovat vesillä puolustajahankintaa silmällä pitäen.

– Joukkue tarvitsee seuraavaksi hyvin liikkuvan puolustajan, joka pystyy pelaamaan isot minuutit, ottamaan vastuuta alivoimalla ja puolustamaan omaa maalia.

Kontiola liittyy joukkueen vahvuuteen elokuun lopussa.