HPK:n hyökkäysosastolle kova vahvistus – Nuorten maailmanmestari Juuso Ikonen Ruotsista kärkisentteriksi

Juuso Ikosen lisäksi maalivahtitulokas Daniel Lebedeffillä on meriittejä ulkomailta. HPK hakee vielä keskushyökkääjää ja puolustajaa ennen liigakauden alkua.

Jääkiekon Liigaan valmistautuva Hämeenlinnan Pallokerho jatkaa kesätauon jälkeen joukkueen vahvistamista. HPK kertoi maanantaina tehneensä ensi kauden kattavat sopimukset laitahyökkääjä Juuso Ikosen ja maalivahti Daniel Lebedeffin kanssa. Lebedeffin sopimuksessa on myös optio seuraavasta kaudesta.

25-vuotias Ikonen saapuu Kerhoon kolmen Ruotsin SHL:ssä ja yhden Pohjois-Amerikan AHL:ssä vietetyn kauden jälkeen. Viime kaudella Ikonen pelasi jönköpingiläisessä HV-71:ssä 52 ottelua tehoin 7+10=17. HV-71 kertoi Ikosen sopimuksen purkamisesta viime torstaina.

Liigassa espoolaislähtöinen Ikonen on voittanut pronssia JYPin ja Kärppien paidassa 2015 ja 2016. Hän on myös alle 20-vuotiaiden maailmanmestari Ruotsista 2014. Toissa kauden hän pelasi Washington Capitalsin farmijoukkueessa Hershey Bearsissa.

178-senttinen Ikonen on hyökkääjänä varsinainen jokapaikanhöylä. HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola kertoo, että Hämeenlinnassa hänelle on aluksi tarjolla roolia keskushyökkääjänä.

– Hän on huippupelaaja Liigaan. Sitä ei varmasti kukaan mieti, mahtuuko hän meillä kärkiketjuihin tekemään tulosta. Hän on HPK:n näköinen, monipuolinen, työteliäs ja hyvämoraalinen pelaaja. Hän on luisteluvoimainen ja osaa puolustaakin, Toivola kuvailee.

– Olemme tyytyväisiä, että hän pääsi Ruotsissa etsimään uutta seuraa. Näitä keskusteluja käytiin pitkään, mutta emme voi tietenkään edetä niin kauan kuin pelaajalla on sopimus muualle.

Vaikka Ikosen rooli keskikaistalla olisikin, hän ei ole välttämättä HPK:n ratkaisu ykkössentterin avoimeen vakanssiin. Kerho nimittäin hakee yhä yhtä keskushyökkääjää ja puolustajaa.

– Aika näyttää, mikä Ikosen rooli tulee olemaan, mutta yhtä keskushyökkääjää kärkiketjuihin haemme vielä. Ikonen tuli nyt siihen, mutta katsotaan, miten pelit etenevät.

Näitä täsmävahvistuksia seura kartoittaa kuitenkin rauhassa liigakauden alkuun asti. Harjoituskauden HPK aloittaa nyt kasassa olevalla noin 30 pelaajan ryhmällä.

– Katsotaan, miten harjoitukset ja harjoituspelit lähtevät sujumaan, mutta emme jarruttele, jos sopiva kaveri osuu pyydykseen. Eikä sitä ole kiveen kirjoitettu, että tulee keskushyökkääjä ja puolustaja, voi tulla useampiakin tai vain yksi pelaaja. Tämä on toki suunnitelma, Toivola kertoo.

Maalivahti Lebedeff on suomalaiselle jääkiekkoyleisölle huomattavasti Ikosta tuntemattomampi. 21-vuotias kassari lähti 16-vuotiaana HIFK:n junioreista Yhdysvaltoihin, missä hän pelasi ensin NAPHL-, USHL- ja NAHL-junioriliigoja ja sitten Wisconsinin yliopistossa kaksi kautta.

Viime kaudella Lebedeff torjui Wisconsinin maalilla 27 ottelussa torjuntaprosentilla 89,2. Hän on pelannut myös nuorten maaotteluita kaikissa ikäluokkamaajoukkueissa, ei tosin kertaakaan arvokisoissa.

Toivolan mukaan 187-senttinen Lebedeff on ”monipuolinen ja lahjakas”. Hänen on tarkoitus haastaa tämänhetkistä ykkösvahtia Joona Voutilaista ja kehittyä maalivahtivalmentaja Juha Lehtolan opissa.

– Lähdemme siitä, että Lebedeff pelaa paljon kykyjensä mukaan. Parempi maalivahti pelaa aina, mutta hän on todella potentiaalinen ja otti yliopistossa ison harppauksen. Uskomme, että hän on valmis voittamaan meille pelejä, Toivola arvioi.

HPK aloitti maanantaina myös jääharjoittelun, vapaaehtoisesti ilman valmentajia. Tiilikainen ottaa joukkueen johtoonsa keskiviikkona, jolloin myös Ikonen liittyy uuteen seuraansa. Varsinaiset valmentajavetoiset harjoitukset alkavat ensi maanantaina, jolloin pelaajien täytyy Liigan sopimusten mukaan olla harjoitusvahvuudessa.