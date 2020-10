HPK:n kanadalaisvahvistus Jared McIsaac debytoinee jo Ässiä vastaan – pitkän tähtäimen tavoitteena nousta suvun toiseksi NHL-tekijäksi

HPK:n 20-vuotias kanadalaisvahvistus Jared McIsaac on vihdoin valmis tositoimiin. Detroitin toisella kierroksella NHL:ään varaama kanadalaispakki on saanut negatiivisen koronatestituloksen ja on viettänyt asianmukaisen karanteenin Hämeenlinnan asunnossaan.

McIsaac viiletti ensi kertaa HPK:n harjoituksissa tiistaina ja pääsee todennäköisesti heti altaan syvään päähän uransa ensimmäisessä ammattilaisottelussaan keskiviikkona Ässiä vastaan.

McIsaac saapui Suomeen noin kaksi viikkoa sitten saavuttuaan Detroitista, jossa hän oli harjoitellut jäällä ja sen ulkopuolella.

– Joukkueella oli minua varten kaikki valmiina kun tulin ja minusta on pidetty hyvää huolta, McIsaac kiittelee.

– Oli mukavaa päästä joukkueen mukaan, vaikka karanteenin jäljiltä pientä ruostetta oli havaittavissa. On mukavaa vihdoin päästä aloittamaan työt.

Uusi maa, uudet mahdollisuudet

Koronaviruspandemia on sotkenut maailmanlaajuisesti monia suunnitelmia ja niin se teki myös McIsaacin kohdalla. Koska NHL- ja AHL-kaudet tulevat viivästymään, McIsaac sai kuulla valtameren takaa Euroopasta olevan kiinnostusta. Saatuaan puhelun agentiltaan ja Detroitin pelaajakehitysosastolta tarjoten HPK:ta vaihtoehdoksi, McIsaac oli nopeasti valmis hyppäämään kohti tuntematonta.

– En oikeastaan miettinyt tai epäröinyt asian suhteen. Minulle arvioitiin, että tämä on paras paikka tässä kohtaa kehitykselleni. En oikein tarkkaan tiennyt mihin olin menossa, mutta sarjan tasoa kehuttiin minulle. Päätös oli lopulta helppo. Eurooppalaiseen pelityyliin voi viedä kuitenkin hetki tottua, McIsaac pohtii.

– Suunnitelma on pelata Hämeenlinnassa koko kausi, mutta vielä ei voi varmuudella tietää miten asiat Pohjois-Amerikan päässä menevät. En halua asettaa itselleni suuria tavoitteita tai paineita. Uuteen maahan saapuminen antaa mahdollisuuden oppia itsestäni pelaajana ja ihmisenä.

Maailmanmestari Kanadan paidasta

McIsaacin potentiaalista kertoo se, että hän oli viime vuodenvaihteessa voittamassa Kanadan paidassa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa. Hänet on myös valittu kanadalaisen juniorisarja QMJHL:n tulokas- ja kakkostähdistökentälliseen. Jo Kanadan alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen pääseminen on ylipäätään kovan kilpailun takana.

– Se, että siihen joukkueeseen pääsi ja voitimme vielä kultaa, oli jotain erityistä. Takana oli olkapääleikkaus, mutta menestyminen kisoissa oli uralleni iso itseluottamusruiske, McIsaac sanoo.

Pelaajana hän kuvailee itseään kahden suunnan puolustajaksi. HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola puolestaan kuvaili McIsaacin hankinnan yhteydessä näkevän kanadalaisessa vahvuuksien löytyvän erityisesti peruspelaamisesta ja alivoimapelissä.

– Haluan pitää huolta omasta päästä ensin ja että puolustuspää on kunnossa. Olen myös valmis lähtemään tukemaan hyökkäyksiä, mutta pyrin valitsemaan tarkkaan oikeat hetket siihen.

Tavoitteena päästä päätuomarisedän rinnalle NHL:ään

McIsaac on kotoisin pienestä reilun 12 000 asukkaan Truron kaupungista, Kanadan toiseksi pienimmästä provinssista Nova Scotiasta.

McIsaacin isä on toiminut tuomarina ja hänen setänsä Jon McIsaac kuuluu NHL:n 34 täysipäiväisen ammattipäätuomarin joukkoon.

– Kasvoin juniorina kaukaloiden ympärillä ja jääkiekko on kai jollain tapaa verissä, McIsaac sanoo.

Hänen haaveenaan onkin nousta toiseksi NHL:ssä esiintyväksi McIsaaciksi Jon-sedän rinnalle.

– Se on tavoitteeni. Olisi tietysti surrealistista pelata NHL:ssä ottelussa, jossa setäni olisi tuomarina. Siihen on kuitenkin pitkä vielä pitkä matka.

Ennen sitä edessä on liigatason haasteita, joissa McIsaac haluaa tuoda HPK:lle lisäarvoa omalla panoksellaan.

HPK kohtaa keskiviikkona Ässät Porissa ja McIsaacin pitäisi olla näillä näkymin kokoonpanossa mukana.