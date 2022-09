HPK:n kenraali ennen liigan alkua päättyi niukkaan tappioon - "Tärkeää, että paransimme edellisestä ottelusta"

Hämeenlinnan Pallokerho sai valmistavien otteluiden sarjansa pakettiin perjantaina Lahden Pelicansia vastaan. Kun kiekko putoaa seuraavan kerran jäähän, on tosi kyseessä keskiviikkona 14. syyskuuta HIFK:ta vastaan liigakauden avausottelussa.

Kerhon viimeinen ottelu päättyi niukkaan tappioon, kun Pelicans otti muutaman päivän sisään joukkueesta toisen voittonsa. Tällä kertaa lahtelaisten voittolukemat olivat 1–2 (0–0, 1–1, 0–1). Voittomaalin teki Topias Vilen vajaat viisi minuuttia ennen kolmannen erän loppua. HPK:n ainoan osuman teki toisessa erässä Eetu Liukas Jere Jokisen ja Aleksi Mustosen syötöstä.

Hyvällä tiellä

HPK:n kapteeni Juuso Hietanen piti perjantain ottelua tasaisena kahden liigajoukkueen kamppailuna.

– Alku oli meiltä ehkä hieman löysä, mutta sen jälkeen paransimme paljon. Tärkeä homma oli se, että paransimme edellistä Lahden pelistä paljon. Peli oli meiltä ihan ok. Olisimme voineet olla ehkä hieman tehokkaampia ja hyökätä olisi pitänyt pystyä paremmin, pysyä hyökkäysalueella kiekossa. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa, olympiavoittaja ja maailmanmestari arvioi.

Hietasen mielestä HPK on hyvässä tilassa ennen sarjakauden alkua.

– Olemme saaneet pelaamistamme pikkuhiljaa parannettua ja eteenpäin. Onhan siinä vieläkin parannettavaa, eikä se mitään valmista ole, mutta olemme hyvällä polulla. Tiedämme myös, että pystymme parantamaan ja ehdimme vielä muutaman päivän harjoittelemaan ennen seuraavaa peliä.

Kerho pelasi seitsemän harjoitusottelua, joista se voitti kolme ja hävisi neljä. Kolme viimeistä ottelua päätyi hämeenlinnalaisten tappioon, mutta Hietanen ei laittanut otteluiden tuloksille kovin paljon painoarvoa.

– Ei sillä periaatteessa mitään merkitystä ole, eikä otteluista saa yhtään pistettä mukaan. Otimme siinä muutaman voitonkin ja niin kuin sanoin, tänään oli jo parempi peli. Tästä on hyvä jatkaa matkaa, kapteeni sanoi.

Alkuihin jämäkkyyttä

Kokenut jääkiekkoilija osasi viimeisimmän harjoitusottelun jälkeen arvioida, missä asioissa Kerholla on eniten petrattavaa ennen ensi viikkoa.

– Pelin alut ovat olleet meiltä huonoja, ja niihin täytyy saada jämäkkä ote, jotta olemme valmiita taistelemaan ja kamppailemaan. Sitten on ihan perusasioita, mennään maalille, pelataan oman maalin edusta kovaa ja blokataan laukauksia. Kun ne ovat kunnossa, tulevat muutkin asiat helpommin, Hietanen painotti.

HPK on kärsinyt loppukesän ja alkusyksyn aikana myös loukkaantumisista, eikä varsinkaan puolustuspäässä ole enää varaa uusiin menetyksiin.

– Mennään aina niillä, jotka ovat mukana. Eihän sille mitään voi, loukkaantumisia tulee aina väkisinkin jossain vaiheessa. Pelataan niillä, jotka ovat terveitä.

Peliä ja palautumista

Liigakausi alkaa HPK:n osalta heti kolmen ottelun viikolla, kun joukkue kohtaa keskiviikon HIFK-ottelun jälkeen perjantaina Jukurit vieraissa ja pelaa lauantaina kauden kotiavauksensa Sportia vastaan.

– Varmasti tiukkoja pelejä on luvassa ja kova viikko kuitenkin, kun pelataan kolme peliä. Ei siinä paljon muuta tehdä kuin pelataan ja palautellaan. Ihan hyvä, että pääsemme heti hyvin rytmiin, Hietanen sanoi.