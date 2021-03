HPK:n keskiviikon kotiottelu on peruttu – KooKoon joukkue karanteenissa

HPK:n ja KooKoon välinen keskiviikon jääkiekkoliigan ottelu on peruttu Kouvolan joukkueen koronakaranteenin takia, tiedottaa Liiga.Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) on määrännyt KooKoon joukkueen karanteeniin viime perjantaina HIFK–KooKoo-ottelussa tapahtuneen koronavirusaltistumisen vuoksi. Myös tämäniltainen KooKoon ja KalPan välinen ottelu perutaan. Liiga-hallituksen päätöksen mukaisesti peruuntuneille otteluille ei etsitä uutta pelipäivää. KooKoo on ollut omaehtoisessa karanteenissa jo sunnuntaista…