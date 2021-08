HPK:n naisille uusia pelaajia ja jatkosopimuksia

HPK:n naisten liigajoukkue on vahvistanut rivejään kolmella uudella pelaajalla ja on solminut myös kolme uutta jatkosopimusta.Uusina pelaajina naisten Liigassa pelaavaan joukkueeseen liittyvät 20-vuotias puolustaja Riikka Järvinen, 17-vuotias hyökkääjä Sanni Vartiainen ja 18-vuotias niin puolustajana kuin hyökkääjänäkin urallaan pelannut Julia Manninen.Järvinen on pelannut kaksi edellistä kautta Kiekko-Espoossa, Vartiainen kolme edellistä kautta Kuortaneella sekä Manninen viimeiset neljä…