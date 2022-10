HPK:n neljän ottelun voittoputki katkesi Pelicansia vastaan, päävalmentaja Pikkarainen vaitonainen omasta sopimustilanteestaan

Vakuuttavaan tahtiin maalin pelejä alkukaudella edukseen kääntänyt HPK joutui toteamaan Pelicansin paremmakseen lukemin 2–1 lauantai-iltana kotikentällään Pohjantähti-areenassa.

Ei ollutkaan yllätys ennakkoasetelmiin ja HPK:n kauden esityksiin nähden, että molemmat päävalmentajat – Pelicansin Tommi Niemelä ja HPK:n Jarno Pikkarainen – luonnehtivat ottelua “tiukaksi väännöksi”.

Vasta perjantain ja lauantain välisenä yönä Hämeenlinnaan Raumalta voitokkaan Lukko-ottelun jälkeen palannut HPK-miehistö sai kuitenkin revittyä itsestään tarpeeksi taistelemaan pisteistä.

– Tietysti tässä on pettynyt tulokseen. Tulimme yömyöhään kotiin ja kun on hyvä tulos takana, saattaa joukkueeseen tulla huokaisu. Sitä ei tullut ja olimme valmiita pelaamaan. Toisessa erässä olimme ensimmäiset 15 minuuttia kuitenkin ottavana osapuolena, kun pelasimme huonosti kiekolla, Pikkarainen summasi.

– Pieni energiavaje kuitenkin näkyi, emmekä päässeet paineistamaan niin kuin halusimme. Ensimmäisessä erässä oli hyviä päätypelijaksoja, mutta jos koko peliä katsotaan, vähän laskevaa käyrää oli havaittavissa.

Pelicans iski toisen erän alkuun Juuso Jämsenin toimesta avausmaalin ja meni kahden maalin johtoon Topias Vilénin onnistuessa päätöserässä.

HPK onnistui kaventamaan Juuso Hietasen ylivoimaosumalla aloitusvoitosta Joni Ikosen ottaessa ennen sitä harvinaisen jäähyn pelin viivyttämisestä aloituspahtumassa tapahtuneesta rikkeestä.

Vaikka ylivoima onnistui lauantaina, se on ollut alkukaudella HPK:n heikkous – kuten se oli myös viime kaudella. HPK esimerkiksi hassasi mahdollisuutensa iskeä ottelun avausmaali, kun se pääsi pelaamaan 50 sekuntia 5–3-ylivoimalla avauserässä.

– Se on pitkäaikainen teema ja kaksi peliä ylivoima on ollut vähän heikkoa. Pitää laittaa mietintämyssyä päähän ja ehkä muuttaa vähän ylivoiman kokoonpanoja. Ensi viikolla kun päästään harjoittelemaan, se on aina hyvä asia, Pikkarainen pohti.

HPK on alkukaudella löytynyt Liigan kärkikahinoista. Vaikka HPK putosi sarjataulukossa nyt toiselta sijalta viidenneksi, se on hyvissä asemissa alkukauden jälkeen – vaikka haasteitakin on riittänyt.

– Isossa kuvassa olen kohtalaisen tyytyväinen. Se määrä, mikä meillä on ollut loukkaantumisia, on johtanut siihen, että kärkeä on kuitenkin jouduttu kuormittamaan, Pikkarainen arvioi.

Esimerkiksi nelosketjun laitureiden Eskil Woldin ja Valtteri Savolaisen jääaika jäi lauantaina viiden minuutin kupeeseen.

– Haluaisimme olla neljän kentän joukkue, mutta kun joka ilta pitää myös pelata tuloksesta, on selvää, että peliaikaa pitää jakaa sen mukaan, että saadaan paras tulos irti, Pikkarainen sanoi.

– Jotkut ovat olleet kovalla kuormalla, eikä vain siksi, että peliaikaa on tullut paljon vaan siksi, että olemme pelanneet paljon vieraissa ja reissut ovat olleet pitkiä. Ensi viikolla on onneksi ensi kertaa viikko, jonka aikana pelaamme vain kaksi kertaa.

HPK odottaa riveihinsä miehiä takaisin, mutta pikaisinta mahdollista helpotusta ei Pikkaraisen mukaan ole luvassa.

– Markus Nenonen on sivussa vielä 1-2 viikkoa. Petteri Nurmi pelasi U20-joukkueen mukana perjantaina ja tulee ensi viikolla mukaan. Katsotaan tulisiko hän jo seiskapakiksi ja voisimme ajaa sitä kautta häntä sisään, Pikkarainen sanoi.

– Joel Janatuisella on mahdollisuus palata nopeastikin, mutta sekin on auki. Katsotaan tutkimusten jälkeen, mikä on tilanne.

Liigassa valmentajamarkkinoiden kuumentuminen on noussut entistä vahvemmin puheenaiheeksi – eikä vähiten Ilveksen kovan kohuratkaisun jälkeen, jossa sarjakärjessä seura päätyi antamaan Jouko Myrrälle potkut ja palkkaamaan tilalle Antti Pennasen.

Pikkaraisen oma sopimus HPK:n kanssa päättyy tähän kauteen, mutta tilanteestaan hän päätyi olemaan vaitonainen.

– Ei minulla siihen ole tässä vaiheessa kommentoitavaa. On kaksi hyvää vaihtoehtoa, joko olen kotona – tai sitten valmennan jossakin. Aika tulee näyttämään, Pikkarainen sanoi.

Kun Hämeen Sanomat kysyi, onko hän neuvotellut HPK:n kanssa, Pikkarainen tyytyi sanomaan mahdollisimman vähän.

– Ei ole mitään sanottavaa siitä tässä kohtaa.

HPK jatkaa pelejään Liigassa ensi torstaina, kun se matkustaa KalPan vieraaksi Kuopioon.