HPK:n nuoret jatkoivat voittojen tiellä – “Hyvän startin olemme saaneet”

HPK:n U20-joukkue saalisti kotikentällään kolme sarjapistettä plakkariinsa kolmannella peräkkäisellä voitollaan, kun JYP kaatui ehjällä suorituksella lukemin 5–2 (2–0, 0–1, 3–1).

HPK:n viidestä maalista lauantaina vastasi viisi eri viimeistelijää – Jaromir Jokinen , Topi Hägg , Wäinö Lehkonen , Valtteri Suni ja Kristjan Kombe .

– Olen tyytyväinen siihen, että kehityimme jo pelin sisällä. Toinen erä oli pelillinen murheenkryyni, mutta kolmannessa teimme viisikkona paljon hyviä asioita. Maalivahtipelimme ja alivoimamme on tällä hetkellä erittäin hyvällä tasolla, päävalmentaja Janne Sinkkonen summaa.

– Kun tekee viisi maalia ja on kolme uutta onnistujaa, se on hyvä asia.

Kerhon U20-joukkueen kausi on alkanut mukavasti, sillä se on kerännyt seitsemästä ottelusta jo 15 sarjapistettä. Pisteittä se on jäänyt vain kerran tällä kaudella.

– Tietenkin olemme vielä vasta ihan alkuvaiheessa, mutta hyvän startin olemme saaneet. Harjoituskausi oli aika surkea ja sieltä tuli paljon tappioita. Mutta pelaajien hyvä sitoutuminen on mahdollistanut hyvän alun, Sinkkonen sanoo.

– Pelin pitää kehittyä kuitenkin vielä paljon, ettei tule 60 minuutin sisään notkahduksia.

Viime kaudella Iisalmen Peli-Karhuja ennen potkuja valmentanut Sinkkonen on valmentanut yli kymmenen vuotta Mestiksessä ja yhtä kautta Itävallassa, mutta valmentaa nyt ensi kertaa päävalmentajana A-junioritasolla.

Hyppyä A-junioriluotsiksi Sinkkonen ei ole kuitenkaan kavahtanut.

– Mestis ei nykyään ole enää paljoa vanhempi ikärakenteeltaan. Koulunkäynnit, kasvaminen ihmisenä ja vastuunottaminen ovat asioina ehkä vähän lähempänä arkea nyt, Sinkkonen pohtii.

– On itselleni tärkeää muistaa, että osa pelaajista on tullut b-junioreista. On tärkeää olla ymmärrys matkassa, että toisilla on kilometrejä ja ymmärrystä enemmän kuin toisilla. (Apuvalmentaja) Marko Rairama on kirjoittanut tauluun monta kertaa sanan kärsivällisyyys – se on lopulta se suurin juttu.

Sinkkonen näkee Kerhon hyväksi ympäristöksi kehittyä myös valmentajan näkövinkkelistä. Sinkkonen kokee saaneensa arvokasta oppia HPK:n liigajoukkueen päävalmentaja Antti Pennaselta , joka lukeutuu maan eturivin valmentajiin.

– Olen oppinut jo lyhyessä ajassa aika paljon. Olen varmasti parempi valmentaja jo kun tänne tullessa. Pennasen kanssa on palaveerattu monista asioista ja välillä on keskusteltu monta tuntia. Myös urheilujohtaja Mika Toivola on ollut iso tuki, Sinkkonen avaa.

– En olisi voinut kuvitella, että täällä voisi olla näin avoimet välit ihmisten kesken, vaikka tunsin entuudestaan oikeastaan kaikki jollakin tavalla tänne tullessani. En varmaankaan ole koskaan keskustellut jääkiekosta niin paljon kuin täällä. Apua on tarjolla, kun sitä on tarvinnut.

Sinkkonen näkee, että hänen tehtävänsä on tietysti valmentaa tulosta, mutta vieläkin suuremmaksi asiaksi hän hahmottaa pelaajien kehittämisen.