HPK:n peliesitys on enää näennäinen – Sihvonen: "On isojen palaverien ja johtopäätösten paikka"

HPK pelasi HIFK:ta vastaan ihan mukiinmenevästi. Päävalmentaja Matti Tiilikainen oli vaihteeksi riisunut pelisuunnitelmasta turhat rönsyt. Nyt ei peliä pakotettu, ei prässätty perusteetta, viisikkoa pidettiin kohtuudella hyvin kasassa – mutta mitä sitten.

Kerhon kaikkinainen peliesitys oli HIFK:ta vastaan hyvin: näennäinen, jopa teennäinen. Pelaajat luultavasti kyselevät keskenään, miksi kausi alettiin toisella tavalla, miksi vasta nyt peliä on parsittu sieltä täältä kasaan eri kuosiin. Tämä tällainen johtaa siihen, että vaikka pelaamisen ideaa parannetaan, toteutus jää väkinäisesti piippuun, koska usko ja luotto tekemiseen on auttamatta vajaa.

Pelaajat esittävät peliä sen sijaan, että pelaisivat sitä selkärangastaan. Etenkään Kerhon hyökkäyspelaamisessa ei ollut sellaista peliotetta, joka olisi asettanut HIFK:n puolustuspelinopeuden oikeastaan minkäänlaiselle koetteelle.

Kerho on nyt SM-liigan pahnan pohjimmainen. Asema on todella tyly, kaikkea muuta, mihin Hämeenlinnassa on varauduttu.

On isojen palaverien ja johtopäätösten paikka.